Россиянина депортировали из Индонезии за съемку протестов

Tекст: Ольга Иванова

Главное управление иммиграции азиатского государства приняло решение о высылке 39-летнего туриста из России, передает РИА «Новости». Поводом послужила публикация в интернете кадров с митинга Комитета национального освобождения Западного Папуа. Правоохранители сочли, что подобная деятельность нарушает условия туристической визы.

Мужчина прибыл на остров Бали 3 июля, его документы действовали до конца августа. «Индонезия открыта для иностранных туристов, однако существуют правила, которые необходимо соблюдать. Когда человек въезжает в страну как турист, его деятельность, разумеется, должна соответствовать выданному разрешению», – заявил генеральный директор иммиграционной службы Индонезии Хендарсам Марантоко.

Высланный гражданин признался, что 15 августа находился в городе Вамена и документировал происходящее для своих личных блогов. В ходе расследования выяснилось, что за период с 2024 по 2026 год он посетил регион около десяти раз. Частые визиты иностранец объяснял интересом к местной культуре и наличием друзей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Бали рекомендовали депортировать российского туриста из-за скандалов в отеле.

В прошлом году посольство России предупредило сограждан о массовых проверках документов индонезийскими правоохранителями.

Весной 2025 года Генпрокуратура сообщила о выдворении другого россиянина из этой страны.