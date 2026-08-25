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    25 августа 2026, 21:06 • Новости дня

    Синоптик опроверг слухи о приходе метеорологической осени в Москву

    Синоптиик Леус: Слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опроверг информацию о приходе метеорологической осени в российскую столицу.

    По его словам, метеорологическое лето в Москве продолжается, передает РИА «Новости».

    «Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены… По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября», – отметил синоптик.

    Специалист подчеркнул, что температурная аномалия будет незначительной. Среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже 15 градусов тепла. Летние температуры вернутся в город с понедельника и сохранятся как минимум в первой пятидневке сентября.

    Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Таким образом, начало метеорологической осени в текущем году сдвинется на более поздние сроки.

    Напомним, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.

    Несколькими днями ранее Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    В середине июля воздух в городе прогревался почти до тридцатиградусной отметки.

    23 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    «Спартак» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    «Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» одержал уверенную победу над петербургским «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Московский «Спартак» одержал победу над «Зенитом», завершив матч в Москве на «Лукойл-Арене» со счетом 2:0 в пятом туре РПЛ, передает РИА «Новости».

    Счет открыл полузащитник гостей Вильмар Барриос, срезав мяч в собственные ворота на 12-й минуте. На 38-й минуте Роман Зобнин увеличил преимущество красно-белых.

    Встреча не обошлась без происшествий. В конце матча нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил красную карточку от арбитра Инала Танашева. Бывший игрок столичной команды покидал поле под недовольный свист болельщиков.

    Во втором тайме полузащитник хозяев Руслан Литвинов получил травму в столкновении с Густаво Мантуаном. Игрок покинул поле в сопровождении медиков, а в подтрибунном помещении использовал специальное кресло. Его заменил Даниил Денисов.

    За «Зенит» дебютировал Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива» несколькими днями ранее. В результате победы москвичи с 12 очками поднялись на вторую строчку таблицы, а их соперники из «Зенита» с девятью баллами остались на четвертой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ.

    Серия пенальти принесла «Балтике» победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

    Матч ЦСКА и «Ростова» завершился  нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

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    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 16:49 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 2,5 тыс. дронов, направлявшихся к столичному региону.

    Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 493 беспилотника.

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    22 августа 2026, 23:14 • Новости дня
    Из-за бури в Литве один человек погиб и 256 тыс. остались без электричества

    Tекст: Антон Антонов

    Мощная буря накрыла Литву, она привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

    «Как сообщила полиция Утенского округа, тело мужчины 1966 года рождения без признаков жизни было найдено под упавшим деревом в водоеме в деревне Маженяй», – говорится в сообщении LRT.

    Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по факту смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, передает РИА «Новости».

    Стихия также вызвала крупные перебои в энергоснабжении, которое оказалось нарушено у 256 тыс. потребителей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каунасской и Утенской областях. Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пронесшаяся над Ленинградской областью гроза оставила без света свыше 42 тыс. жителей.

    В августе мощные ливень и ветер в Татарстане привели к отключению электричества в 2299 домах.

    В июне мощная буря во Львовской области на западе Украины привела к обесточиванию 76 населенных пунктов.

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    23 августа 2026, 01:58 • Новости дня
    Жертвой столкновения такси и автобуса в Москве стал один человек

    Tекст: Антон Антонов

    Один человек погиб в результате столкновения такси с автобусом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    ДТП произошло около 20.46 мск в районе Юго-Восточной хорды, передает ТАСС.

    «Столкнулись автомобиль такси и автобус, который следовал без пассажиров. Предварительно, в такси в результате ДТП один человек погиб, второй госпитализирован», – говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что причины и обстоятельства произошедшего еще выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в западной части Москвы легковой автомобиль загорелся после ДТП.

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    23 августа 2026, 00:53 • Новости дня
    Машина врезалась в дорожный знак и загорелась в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части Москвы легковой автомобиль загорелся после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    О возгорании автомобиля сообщили в СМИ и соцсетях. Указывалось, что иномарка врезалась в дорожный знак на проспекте Вернадского, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Пострадавших нет», – подтвердили в главке. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на юге столицы автомобиль выехал в пешеходную зону у метро «Домодедовская» после столкновения с другим транспортным средством.

    В августе на 89-м километре внешней стороны МКАД автомобиль загорелся и создал затор протяженностью около полутора километров.

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    23 августа 2026, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении, опубликованном главой города в «Максе».

    В настоящее время профильные ведомства находятся на местах падения фрагментов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 2,5 тыс. дронов, направлявшихся к столичному региону.

    Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 493 беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    23 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Циклон «Приска» оставил без света населенные пункты Белоруссии и Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в Белоруссии и на северо-востоке Польши, сообщили пресс-служба белорусского минэнерго и радиостанция RMF FM.

    «Энергетики устраняют последствия циклона «Приска»: восстановительные работы ведутся в 659 населенных пунктах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения минэнерго Белоруссии.

    По данным ведомства, сильный ветер с порывами до 27 м в секунду продолжает вызывать сбои электроснабжения в нескольких регионах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основной причиной повреждений названо падение деревьев и веток на линии электропередачи.

    Всего отключены 1 876 трансформаторных подстанций, 179 линий электропередачи напряжением 10 кВ, 12 линий 35 кВ и семь линий 110 кВ. Нарушения затронули также 31 ферму и 16 котельных. Для ликвидации последствий задействованы 315 аварийно-восстановительных бригад и 427 единиц техники.

    В министерстве подчеркнули, что поставлена задача обеспечить наличие источника электроэнергии в каждом населенном пункте и максимально оперативно восстанавливать подачу света. Энергетики работают в усиленном режиме, восстановительные работы ведутся без перерывов во взаимодействии с подразделениями МЧС и местными властями.

    Непогода ударила и по северо-востоку Польши, сообщает радиостанция RMF FM. В субботу без электричества остались 145 тыс. потребителей, в основном в Подляском воеводстве, вследствие массовых аварий из-за очень сильного ветра. Спасателям в этом регионе пришлось более 800 раз выезжать к поваленным деревьям и другим последствиям шторма, при этом самая тяжелая ситуация сложилась в районе Белостока, где без света осталась 71 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели человека и оставила без электричества 256 тыс. потребителей.

    Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

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    23 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Кобзев: В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня

    Tекст: Антон Антонов

    В Иркутске за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, затопив улицы и парализовав движение транспорта из-за поваленных деревьев, вызвав перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня. За четыре часа выпало больше половины месячной нормы осадков», – рассказал губернатор в «Максе».

    В результате непогоды оказались затоплены дороги, тротуары, дворы, подземные парковки и приусадебные участки. Городские службы приступили к ликвидации последствий, и по многим адресам воду уже удалось откачать. Синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся.

    Сильный ветер повалил деревья в разных районах города, что местами парализовало движение транспорта. Сотрудники Аварийно-спасательной службы Иркутска и МУП «Иркутскавтодор» распиливают и убирают стволы с дорог и пешеходных зон.

    Кроме того, из-за обрыва проводов произошли перебои с электроснабжением. Бригады «Южных электрических сетей» проводят восстановительные работы. Также ведется обследование общественных территорий для их приведения в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около сотни путешественников оказались заблокированы в природном парке на Камчатке из-за сильных ливней.

    Мощные ливень и ветер привели к отключениям электроэнергиии в Татарстане в начале августа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    23 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Собянин сообщил о рекордном росте производства медоборудования в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом полугодии 2026 года выпуск медицинского оборудования в столице увеличился на 16,8%, а продукция местных компаний поставляется по всей стране, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столица России стала одним из важнейших центров создания и выпуска высокотехнологичной медицинской продукции, сообщил мэр Собянин в своем блоге на платформе «Макс». При поддержке столичных властей предприятия наращивают объемы и предлагают рынку новинки, которые успешно конкурируют с иностранными аналогами.

    Компании производят бионические протезы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы и средства экстренной помощи. Ведущий отечественный разработчик решений для диагностики онкологии методом иммуногистохимии направляет продукцию в 89 регионов страны, обеспечивая более 30% таких исследований в России. Центром этих разработок выступает кластер фармацевтики и медицины ОЭЗ «Технополис Москва».

    Один из резидентов кластера снабжает наркозно-дыхательной техникой и аппаратами ИВЛ 20 регионов – от Дагестана до Якутии. Другой производитель поставляет инновационные медизделия для экстренной помощи более чем в 50 субъектов. Флагманом компании стал автоматический аппарат для компрессий грудной клетки, позволяющий транспортировать пациента без прерывания реанимации, созданный совместно со специалистами Станции скорой помощи имени Пучкова.

    В последние три года медицинская отрасль столицы демонстрирует рекордные темпы развития, лидируя по выручке в России. В городе работает свыше 230 производителей, а за первое полугодие 2026 года выпуск медоборудования вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности столичных высокотехнологичных решений по всей России.

    Ранее столица в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития субъектов страны.

    Президент Владимир Путин отметил активное наращивание производства отечественного медицинского оборудования.

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    24 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Названа причина возгорания в больнице Москвы

    Пожар в столичной больнице произошел из-за замыкания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предварительной причиной возгорания в Первой градской больнице имени Пирогова в столице стало короткое замыкание, сообщил источник в оперативных службах.

    «По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, после чего загорелась легковоспламеняющаяся жидкость», — сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали из горящего корпуса больницы имени Пирогова 66 маломобильных пациентов.

    В результате данного инцидента пострадал один рабочий.

    В прошлом году из-за короткого замыкания экстренные службы вывели из здания столичного госпиталя МВД почти 500 человек.

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    24 августа 2026, 10:28 • Новости дня
    Иностранцев в женской одежде на рынке «Садовод» арестовали за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прогулку в женской одежде на московском рынке «Садовод» под административный арест отправлены двое граждан Таджикистана, их выдворят из страны, сообщил Мосгорсуд.

    Люблинский суд Москвы назначил арест на 10 суток двум гражданам Таджикистана за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    После отбытия наказания иностранцев принудительно выдворят за пределы страны.

    Инцидент произошел 18 августа на территории столичного рынка «Садовод». Мужчины разгуливали в женской одежде, «открыто демонстрируя привлекательность нетрадиционных сексуальных установок», указали в инстанции.

    Судебным приставам поручено сопроводить нарушителей в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка МВД перед их депортацией.

    В начале августа мировой суд назначил штраф создателю энциклопедии аниме Shikimori за размещение материалов с пропагандой ЛГБТ.

    Месяцем ранее столичная инстанция отправила под стражу на 10 суток мужчину за публикацию снимка в одежде с атрибутикой экстремистского движения.

    Весной Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика чат-бота Character.AI на 7,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

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    24 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    В массовой аварии на юге Москвы погиб водитель

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    По предварительным данным, трагедия случилась на Каширском шоссе в районе дома семь, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Max.

    В результате столкновения трех транспортных средств погиб водитель одной из машин. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре столицы водитель мотоцикла погиб при столкновении с каретой скорой помощи.

    В конце июля на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти автомобилей. За несколько дней до этого в Новой Москве два человека скончались после столкновения легкового автомобиля с фурой.

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    24 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Пациентов реанимации эвакуировали из горящей больницы в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подвале одного из корпусов столичной больницы имени Пирогова произошел пожар, из здания эвакуированы пациенты, сообщил источник в оперативных службах.

    «Эвакуация из больничного корпуса завершена. Спасены 66 маломобильных пациентов, из них 14 – из реанимации», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

    В результате происшествия пострадал один человек.

    В начале августа спасатели вынесли двух детей из реанимации при пожаре в больнице Подольска.

    В прошлом году из-за короткого замыкания в подвале столичного госпиталя МВД экстренные службы эвакуировали почти 500 человек.

    Весной 2025 года пожарные ликвидировали возгорание в здании московского роддома.

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    25 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек

    Границу с Грузией за неделю пересекли более 113 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

    «Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тыс. машин и более 113 тыс. человек», – приводит сообщение ведомства агентство «Прайм».

    Неделей ранее Федеральная таможенная служба России отчитывалась о рекордном пассажиропотоке на этом участке. За одни сутки пункт пропуска пересекли более 20 тыс. пассажиров.

    В середине августа через границу ежесуточно проходили свыше 19 тыс. человек. Высокая интенсивность потока сопровождалась рекордным скоплением легковых автомобилей, причем статистика учитывает как выезд из России, так и въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин в 2025 году  отметил  успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП. На границе Эстонии и России в июне образовалась очередь. На границе с Абхазией возобновили движение через КПП «Псоу».

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