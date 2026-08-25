Синоптик опроверг слухи о приходе метеорологической осени в Москву

Синоптиик Леус: Слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, метеорологическое лето в Москве продолжается, передает РИА «Новости».

«Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены… По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября», – отметил синоптик.

Специалист подчеркнул, что температурная аномалия будет незначительной. Среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже 15 градусов тепла. Летние температуры вернутся в город с понедельника и сохранятся как минимум в первой пятидневке сентября.

Ожидается, что днем столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Таким образом, начало метеорологической осени в текущем году сдвинется на более поздние сроки.

Напомним, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений.

Несколькими днями ранее Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

В середине июля воздух в городе прогревался почти до тридцатиградусной отметки.