В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека

Tекст: Денис Тельманов

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Представители ведомства подтвердили факт трагедии. «По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека», – говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Москвы в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне один водитель погиб в массовой аварии на юге Москвы.

Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

Весной текущего года ДТП с участием грузовика на севере столицы унесло жизни еще двух человек.