В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека

Ведомство провело внеплановые выездные проверки и обнаружило нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011, передает РИА «Новости».
Речь идет о недостатках в конструкции противоподкатной защиты и боковых защитных устройств, креплениях ремней безопасности, защитных свойствах кабины, тормозных системах и рулевом управлении, а также о несоответствии весовых ограничений.
«Выявленные нарушения могут создавать существенные риски для жизни и здоровья водителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», – отметили в Росстандарте.
Ведомство предписало изготовителям приостановить продажи техники с нарушениями, устранить недостатки и разработать программы отзывных кампаний, согласовав их с регулятором.
Представители производителей уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации проблемной продукции и начали готовить соответствующие программы. После согласования дилерские центры свяжутся с владельцами транспортных средств и расскажут, как бесплатно устранить нарушения.
До завершения отзывных кампаний продажа и регистрация в ГИБДД указанных моделей на территории России запрещены.
Росстандарт ранее ограничил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за нарушений требований безопасности.
В июле 2025 года ведомство также ввело запрет на ввоз и реализацию китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.
После этого решения импорт грузовиков из Китая в Россию сократился втрое, достигнув минимума с февраля 2025 года.