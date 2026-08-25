Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

Tекст: Валерия Городецкая

«Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.