  • Новость часаАмериканский военно-транспортный самолет покинул Москву
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах
    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня

    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в профессионализме президента Финляндии Александра Стубба.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик добавил, что хорошо помнит Стубба еще со времен его работы главой финского МИД. По словам Медведева, с тех пор интеллект и поведение президента Финляндии совершенно не изменились.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

    Комментарии (15)
    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Медведев заявил о неминуемом ответе России на антироссийские шаги Запада

    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада

    Медведев заявил о неминуемом ответе России на антироссийские шаги Запада
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не забудет сноса советских памятников, ограничений русского языка и других антироссийских шагов Запада, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что Москва никогда не забудет снос советских памятников и ограничения русского языка в западных странах, передает РИА «Новости».

    Он перечислил ряд недружественных действий, включая ликвидацию русскоязычного образования и политически мотивированные дела против граждан России.

    «Это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все «уляжется», то я их разочарую. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем», – сказал Медведев в интервью газете «Южная Осетия».

    Политик заверил, что Россия не может равнодушно относиться к агрессивным планам противников: им придется в полной степени осознать последствия для себя, если они попытаются уничтожить государство.

    «Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия», – заверил зампред Совбеза.

    Он подчеркнул, что Запад мечтает стравить страну с ее соседями, разорвав культурные связи и уничтожив традиционные ценности.

    Кроме того, Медведев отметил, что расширение НАТО создает экзистенциальную угрозу для Москвы. По его словам, России необходимы твердые гарантии прекращения любых враждебных действий и отказа от приема в альянс постсоветских государств, таких как Грузия и Украина.

    Ранее Медведев пообещал неминуемое возмездие западным лидерам за преступления против России.

    Медведев заявил, что россияне ждут победы в СВО, молятся об этом, страна ожидает этого события «в ближайшей перспективе».

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

    Комментарии (25)
    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года

    Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо

    Tекст: Вера Басилая

    Главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
    Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.
    «Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.

    Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.

    «Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.

    Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.

    Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Запада на защиту Южной Осетии проверкой на прочность.

    Медведев отметил результативность жестких переговоров с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

    Российский МИД призвал Тбилиси к подписанию соглашения о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 00:55 • Новости дня
    ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%

    ООН: Пострадавших мирных жителей в РФ стало больше на 119%

    Tекст: Катерина Туманова

    В первые семь месяцев 2026 года количество пострадавших мирных жителей в России увеличилось на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила замгенсекретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН по Украине.

    «В общей сложности с января по июль 2026 года российские власти сообщили о 329 погибших и 2 197 раненых мирных жителях в Российской Федерации. Это представляет собой рост на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводит слова ДиКарло ТАСС.

    Она добавила, что генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен эскалацией.

    ДиКарло также сообщила о пытках и жестокости по отношению к российским военнопленным, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    «Примерно половина российских военнопленных, опрошенных УВКПЧ, сообщили о пытках или жестоком обращении», – сказала она.

    Она призвала стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и гуманно обращаться с пленными, а также активизировать усилия по их освобождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что финский президент Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    @ Daniel DeSlover/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Она подчеркнула, что команда не рассматривает варианты с Москвой или Екатеринбургом, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы решаем вопрос с «Газпром Ареной», – сообщила Субчева, комментируя слухи о поиске альтернативной сцены для артиста.

    Ранее в прессе появились сообщения о возможном изменении места проведения мероприятия. Это произошло после того, как представители петербургского стадиона якобы заявили о невозможности принять концерт.

    Напомним, представители «Газпром Арены» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.

    Организаторы гастролей подтвердили получение американским рэпером предоплаты за выступления в России.

    Анонсы российских мероприятий остались на официальном сайте музыканта.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения пятого и шестого энергоблоков на строящейся атомной электростанции на побережье Средиземного моря, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Россия и Египет ведут переговоры о финансово-экономической модели для строительства двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа», передает РИА «Новости». Об этом стало известно в ходе встречи Лихачева с министром электроэнергии Египта Махмудом Эсматом, которая прошла в Нижнем Новгороде.

    «Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – подчеркнул Лихачев.

    Станция расположена на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Проект предусматривает возведение четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». Их общая мощность достигнет 4,8 гигаватта. Запуск первого реактора запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президенты России и Египта дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Владимир Путин отметил успешный ход возведения станции.

    Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Москву за реализацию данного проекта.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду