Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».

Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе руководителя Северной Осетии.

Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди. Между тем, граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 чел., что на 5,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 чел.), на третьем – Армении (360 тыс. 050 чел.).