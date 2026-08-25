Канада ввела ответные пошлины против США

Власти Канады сообщили о введении ответных пошлин против США

Tекст: Ольга Иванова

Канадское правительство с 8 сентября установит новые тарифы на американские товары, передает РИА «Новости». Размер ответных сборов составит 15%, 25% и 50% в зависимости от категории продукции.

Под ограничения попадет импорт общим объемом 27,6 млрд долларов. «С 8 сентября 2026 года Канада введет пошлины в размере 15%, 25% и 50% на товары», – говорится в сообщении министерства финансов страны.

В ведомстве уточнили, что санкции затронут секторы, наиболее пострадавшие от действий США. Среди них оказались сталь, молочная продукция, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажная промышленность и электроника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон обложил пятидесятипроцентной пошлиной сотни канадских товаров.

Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил американскую администрацию в развязывании торговой войны.

До этого двусторонние переговоры зашли в тупик из-за разногласий по автопрому.