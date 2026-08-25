Суд в США заблокировал продажу артефактов с затонувшего «Титаника»

Tекст: Денис Тельманов

Американская инстанция наложила запрет на проведение аукциона по продаже ценностей с затонувшего в апреле 1912 года корабля, передает РИА «Новости». План реализации более 100 извлеченных артефактов столкнулся с резким противодействием Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Компания RMS Titanic обладает единоличными правами на подъем предметов с океанского дна. Организация планировала пустить с молотка кухонную утварь и денежные знаки вопреки прошлым договоренностям, которые разрешали исключительно музейные показы.

«Федеральный судья постановил, что спорный план по продаже на аукционе артефактов, извлеченных из обломков «Титаника», должен быть приостановлен после того, как правительство США и защитники культурного наследия выразили обеспокоенность по поводу продажи и обращения компании с артефактами», – отмечается в судебных документах.

Судья также потребовала предоставить подробную опись коллекции для оценки состояния вещей. Адвокат компании-владельца подчеркнул готовность изучить вынесенное решение для определения дальнейших юридических шагов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года спасательный жилет пассажирки «Титаника» продали на аукционе за 715 тыс. долларов.

В прошлом году неизвестный покупатель приобрел золотые часы погибшего магната Исидора Штрауса за три миллиона фунтов стерлингов.

Ранее коллекционеры выкупили ржавый ключ от шкафчика с затонувшего судна за 104 тыс. долларов.