  • Новость часаАмериканский военно-транспортный самолет покинул Москву
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    25 августа 2026, 18:00 • Новости дня

    Сотрудников детского сада в Москве эвакуировали из-за пожара в подвале

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы из-за возгорания в подвале детского сада эвакуировали 11 сотрудников учреждения.

    Инцидент произошел в двухэтажном здании в Никоновском переулке, передает РИА «Новости».

    «Произошло загорание в подвале двухэтажного здания детского сада № 1387 по адресу: Никоновский переулок, дом 5», – сообщил представитель экстренных служб.

    Персонал успел покинуть помещение до приезда пожарных расчетов. В момент происшествия воспитанников в здании не было, информация о пострадавших не поступала.

    Накануне спасатели эвакуировали пациентов из-за возгорания в подвале столичной больницы имени Пирогова.

    В апреле пожарные потушили огонь в дошкольном отделении школы на западе Москвы.

    В прошлом году из-за пожара посетители покинули здание Центрального детского магазина.

    23 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    «Спартак» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    «Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» одержал уверенную победу над петербургским «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Московский «Спартак» одержал победу над «Зенитом», завершив матч в Москве на «Лукойл-Арене» со счетом 2:0 в пятом туре РПЛ, передает РИА «Новости».

    Счет открыл полузащитник гостей Вильмар Барриос, срезав мяч в собственные ворота на 12-й минуте. На 38-й минуте Роман Зобнин увеличил преимущество красно-белых.

    Встреча не обошлась без происшествий. В конце матча нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил красную карточку от арбитра Инала Танашева. Бывший игрок столичной команды покидал поле под недовольный свист болельщиков.

    Во втором тайме полузащитник хозяев Руслан Литвинов получил травму в столкновении с Густаво Мантуаном. Игрок покинул поле в сопровождении медиков, а в подтрибунном помещении использовал специальное кресло. Его заменил Даниил Денисов.

    За «Зенит» дебютировал Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива» несколькими днями ранее. В результате победы москвичи с 12 очками поднялись на вторую строчку таблицы, а их соперники из «Зенита» с девятью баллами остались на четвертой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ.

    Серия пенальти принесла «Балтике» победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

    Матч ЦСКА и «Ростова» завершился  нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

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    23 августа 2026, 16:49 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 2,5 тыс. дронов, направлявшихся к столичному региону.

    Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 493 беспилотника.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 01:58 • Новости дня
    Жертвой столкновения такси и автобуса в Москве стал один человек

    Tекст: Антон Антонов

    Один человек погиб в результате столкновения такси с автобусом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    ДТП произошло около 20.46 мск в районе Юго-Восточной хорды, передает ТАСС.

    «Столкнулись автомобиль такси и автобус, который следовал без пассажиров. Предварительно, в такси в результате ДТП один человек погиб, второй госпитализирован», – говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что причины и обстоятельства произошедшего еще выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в западной части Москвы легковой автомобиль загорелся после ДТП.

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    23 августа 2026, 00:53 • Новости дня
    Машина врезалась в дорожный знак и загорелась в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части Москвы легковой автомобиль загорелся после ДТП, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    О возгорании автомобиля сообщили в СМИ и соцсетях. Указывалось, что иномарка врезалась в дорожный знак на проспекте Вернадского, передает РИА «Новости».

    «Произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Пострадавших нет», – подтвердили в главке. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на юге столицы автомобиль выехал в пешеходную зону у метро «Домодедовская» после столкновения с другим транспортным средством.

    В августе на 89-м километре внешней стороны МКАД автомобиль загорелся и создал затор протяженностью около полутора километров.

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    23 августа 2026, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении, опубликованном главой города в «Максе».

    В настоящее время профильные ведомства находятся на местах падения фрагментов дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 2,5 тыс. дронов, направлявшихся к столичному региону.

    Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 493 беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    23 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Собянин сообщил о рекордном росте производства медоборудования в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом полугодии 2026 года выпуск медицинского оборудования в столице увеличился на 16,8%, а продукция местных компаний поставляется по всей стране, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столица России стала одним из важнейших центров создания и выпуска высокотехнологичной медицинской продукции, сообщил мэр Собянин в своем блоге на платформе «Макс». При поддержке столичных властей предприятия наращивают объемы и предлагают рынку новинки, которые успешно конкурируют с иностранными аналогами.

    Компании производят бионические протезы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы и средства экстренной помощи. Ведущий отечественный разработчик решений для диагностики онкологии методом иммуногистохимии направляет продукцию в 89 регионов страны, обеспечивая более 30% таких исследований в России. Центром этих разработок выступает кластер фармацевтики и медицины ОЭЗ «Технополис Москва».

    Один из резидентов кластера снабжает наркозно-дыхательной техникой и аппаратами ИВЛ 20 регионов – от Дагестана до Якутии. Другой производитель поставляет инновационные медизделия для экстренной помощи более чем в 50 субъектов. Флагманом компании стал автоматический аппарат для компрессий грудной клетки, позволяющий транспортировать пациента без прерывания реанимации, созданный совместно со специалистами Станции скорой помощи имени Пучкова.

    В последние три года медицинская отрасль столицы демонстрирует рекордные темпы развития, лидируя по выручке в России. В городе работает свыше 230 производителей, а за первое полугодие 2026 года выпуск медоборудования вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности столичных высокотехнологичных решений по всей России.

    Ранее столица в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития субъектов страны.

    Президент Владимир Путин отметил активное наращивание производства отечественного медицинского оборудования.

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    24 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Названа причина возгорания в больнице Москвы

    Пожар в столичной больнице произошел из-за замыкания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предварительной причиной возгорания в Первой градской больнице имени Пирогова в столице стало короткое замыкание, сообщил источник в оперативных службах.

    «По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, после чего загорелась легковоспламеняющаяся жидкость», — сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали из горящего корпуса больницы имени Пирогова 66 маломобильных пациентов.

    В результате данного инцидента пострадал один рабочий.

    В прошлом году из-за короткого замыкания экстренные службы вывели из здания столичного госпиталя МВД почти 500 человек.

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    24 августа 2026, 10:28 • Новости дня
    Иностранцев в женской одежде на рынке «Садовод» арестовали за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прогулку в женской одежде на московском рынке «Садовод» под административный арест отправлены двое граждан Таджикистана, их выдворят из страны, сообщил Мосгорсуд.

    Люблинский суд Москвы назначил арест на 10 суток двум гражданам Таджикистана за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    После отбытия наказания иностранцев принудительно выдворят за пределы страны.

    Инцидент произошел 18 августа на территории столичного рынка «Садовод». Мужчины разгуливали в женской одежде, «открыто демонстрируя привлекательность нетрадиционных сексуальных установок», указали в инстанции.

    Судебным приставам поручено сопроводить нарушителей в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка МВД перед их депортацией.

    В начале августа мировой суд назначил штраф создателю энциклопедии аниме Shikimori за размещение материалов с пропагандой ЛГБТ.

    Месяцем ранее столичная инстанция отправила под стражу на 10 суток мужчину за публикацию снимка в одежде с атрибутикой экстремистского движения.

    Весной Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика чат-бота Character.AI на 7,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

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    24 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    В массовой аварии на юге Москвы погиб водитель

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    По предварительным данным, трагедия случилась на Каширском шоссе в районе дома семь, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Max.

    В результате столкновения трех транспортных средств погиб водитель одной из машин. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре столицы водитель мотоцикла погиб при столкновении с каретой скорой помощи.

    В конце июля на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти автомобилей. За несколько дней до этого в Новой Москве два человека скончались после столкновения легкового автомобиля с фурой.

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    24 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Пациентов реанимации эвакуировали из горящей больницы в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подвале одного из корпусов столичной больницы имени Пирогова произошел пожар, из здания эвакуированы пациенты, сообщил источник в оперативных службах.

    «Эвакуация из больничного корпуса завершена. Спасены 66 маломобильных пациентов, из них 14 – из реанимации», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

    В результате происшествия пострадал один человек.

    В начале августа спасатели вынесли двух детей из реанимации при пожаре в больнице Подольска.

    В прошлом году из-за короткого замыкания в подвале столичного госпиталя МВД экстренные службы эвакуировали почти 500 человек.

    Весной 2025 года пожарные ликвидировали возгорание в здании московского роддома.

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    25 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек

    Границу с Грузией за неделю пересекли более 113 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

    «Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тыс. машин и более 113 тыс. человек», – приводит сообщение ведомства агентство «Прайм».

    Неделей ранее Федеральная таможенная служба России отчитывалась о рекордном пассажиропотоке на этом участке. За одни сутки пункт пропуска пересекли более 20 тыс. пассажиров.

    В середине августа через границу ежесуточно проходили свыше 19 тыс. человек. Высокая интенсивность потока сопровождалась рекордным скоплением легковых автомобилей, причем статистика учитывает как выезд из России, так и въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин в 2025 году  отметил  успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП. На границе Эстонии и России в июне образовалась очередь. На границе с Абхазией возобновили движение через КПП «Псоу».

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    24 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве загорелся автобус, на МКАД образовалась пробка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание частного автобуса произошло в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города в понедельник.

    Чрезвычайное происшествие случилось на Липецкой улице, в районе дома номер 40, указали в департаменте, передает ТАСС.

    «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – добавили там.

    Из-за пожара проезд автомобильного транспорта в сторону МКАД оказался сильно осложнен. Водителям настоятельно рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в результате столкновения автобуса с «Газелью» на Нижегородской улице пострадали 25 человек.

    В мае на Каширском шоссе произошло крупное возгорание грузового автомобиля.


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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    25 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

    Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

    В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.

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    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

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