Нетаньяху осудил израильского депутата за разрушение палестинского памятника

Нетаньяху осудил депутата Кнессета за разрушение памятника в Палестине

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел утром 25 августа в населенном пункте Адама вблизи Наблуса, куда политик прибыл под охраной военных, передает РИА «Новости».

Суккот на глазах у солдат разбил кувалдой монумент, который, по его словам, был установлен в честь террориста, причастного к убийству евреев. Видеозапись продолжительностью более двух минут, на которой запечатлены действия депутата и охранявшие его военные, опубликовали израильские СМИ, включая гостелерадиокомпанию Kan.

«Самосуд, особенно со стороны государственных деятелей, недопустим и мешает Армии обороны Израиля сосредоточиться на своих задачах по борьбе с террором и подстрекательством», – подчеркнул Нетаньяху в официальном заявлении. В канцелярии премьера добавили, что ЦАХАЛ обладает исключительными полномочиями по обеспечению безопасности на Западном берегу и подчиняется только политическому руководству. Поведение Суккота вызвало резкую критику со стороны представителей всего израильского политического спектра.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил радикальные действия в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

В апреле Нетаньяху выразил возмущение актом вандализма со стороны израильских военнослужащих в Ливане. После этого инцидента Армия обороны Израиля арестовала причастных к осквернению статуи солдат.