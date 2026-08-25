В Цхинвале начали возводить молодежное пространство в здании бывшего «Фарна»

Tекст: Елизавета Шишкова

Камболов сообщил о проекте в своем Telegram-канале. По его словам, «в Цхинвале появится свое большое молодежное пространство. Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко Камболов осмотрел ход работ в здании бывшего «Фарна».

Сейчас в помещении идет стройка: демонтаж, уборка, подготовка залов. Камболов отметил, что во многом трудятся сами молодые люди, в том числе студенты, и назвал такой формат лучшим стартом для будущего центра. Именно тем, кто помогает на стройке, предстоит потом здесь учиться, встречаться и реализовывать собственные проекты.

Внутри планируются площадки для образовательных и культурных мероприятий, спорта, мастер-классов, кружков и общественных инициатив. К строительству готовы подключиться российские студенческие отряды, а Российское общество «Знание» возьмет на себя помощь с содержанием и программой работы центра.

Отдельно обсудили внешний вид здания. Камболов предложил оформить фасад с использованием образа осетинской лиры как отсылки к Коста Хетагурову. Сергей Кириенко высказал идею вынести варианты оформления на открытое голосование, чтобы молодежь сама выбрала облик будущего центра, и исполняющему обязанности руководителя эта инициатива понравилась.

Камболов подчеркнул, что проект становится частью более широкой работы с молодыми активистами. В этом году, отметил он, на конкурс для некоммерческих организаций выделено 100 млн рублей, чтобы у молодежи было и место для встреч, и реальные возможности получить поддержку для хороших идей. По его словам, когда у молодых людей появляются пространство для инициативы и ресурсы для ее реализации, перемены начинают идти гораздо быстрее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провели встречу с молодежью республики, обсудив создание современного молодежного пространства в Цхинвале.

В столице Южной Осетии реализуется культурный проект «Цхинвал. Живая история», превращающий город в интерактивный музей под открытым небом.