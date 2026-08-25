Израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана

Tекст: Ольга Иванова

Израильская армия нанесла серию интенсивных авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам на юге Ливана, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил о масштабных атаках на приграничные районы.

«Самолеты израильской армии сегодня нанесли удары по населенному пункту аль-Мансури, одновременно артиллерия обстреляла этот район на юге Ливана», – заявил собеседник агентства. Также сообщается о продвижении бронетехники из района Тайбе в сторону Кантары.

Помимо этого, военные подожгли оливковые рощи между Ходейтой и Харисом. Артиллерийскому обстрелу подверглись город Хиям, окраины Бани-Хайян, населенные пункты Сриббин и Бейт-Лиф. Израильские силы также осуществили подрывы в районах Тейр-Харфы, Мадждаль-Зуна и Маркабы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Минздрав Ливана сообщил о гибели 3756 человек из-за израильских атак.

В мае израильская боевая авиация атаковала 37 населенных пунктов на юге и востоке страны.

В ответ бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удары по позициям армии Израиля в 13 районах.