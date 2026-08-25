Власти Бразилии оштрафовали TikTok за незаконный сбор данных детей

Tекст: Денис Тельманов

Бразильские власти привлекли к ответственности владельца популярной социальной сети TikTok за неправомерное обращение с личной информацией несовершеннолетних пользователей, передают РИА «Новости».

«Бразильское национальное агентство по защите данных оштрафовало компанию ByteDance, владельца TikTok, на 153,7 млн реалов (почти 30 млн долларов) за нарушения в обработке персональных данных детей и подростков», – отмечает новостной портал G1.

Регулятор обязал социальную сеть уничтожить незаконно собранные сведения. Кроме того, компания должна разработать и представить стратегию по улучшению безопасности несовершеннолетних пользователей на своей платформе.

Контролирующий орган установил, что сбор информации о детях и подростках осуществлялся без законных оснований. Платформа не предприняла необходимых шагов для предотвращения подобных действий, что прямо нарушает бразильское законодательство о защите данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США заключило с платформой мировое соглашение на 400 млн долларов из-за нарушения конфиденциальности детей.

В прошлом году московский суд оштрафовал компанию TikTok на шесть миллионов рублей за неисполнение обязанностей иностранного лица.

В конце 2024 года Верховный суд Венесуэлы обязал соцсеть выплатить 10 млн долларов из-за гибели троих несовершеннолетних.