Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

Tекст: Ольга Иванова

В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

«С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.