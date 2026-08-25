Медведев отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с активом «Женского движения» подчеркнул ответственность политической силы перед гражданами, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это кажется: ну мало ли что они там напринимали, с одними лозунгами шли на выборы, потом добились каких-то результатов, всё это в корзину пошло. Во-первых, мы так никогда не работали, если вы обратили внимание», – заявил политик, напомнив слова президента Владимира Путина о том, что партия не дает невыполнимых обещаний.

Медведев отметил, что в народную программу, принятую 22 августа, поступило более 870 тыс. предложений от женщин. Он выразил надежду на активное участие миллионного «Женского движения» в реализации документа, особенно в решении демографических и семейных проблем.

Политик также выделил важность женских инициатив, таких как программа «Ты не одна», охватившая более 70 тыс. участниц, и Школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы», работающая в 76 регионах.

По его словам, в условиях спецоперации женщины все чаще берут на себя лидерские роли в общественно-политической жизни страны.