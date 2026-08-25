Эксперт объяснил способы распознавания мошеннических звонков с дипфейками

Главным признаком мошенничества с использованием дипфейков следует считать поведение собеседника, передает Газета.RU.
Эксперт по цифровой гигиене компании «Киберпротект» Роман Кашенков рассказал, что просьбы срочно перевести деньги, сообщить код из СМС или сохранить разговор в тайне выдают злоумышленников.
«Простую подделку могут выдать неестественный взгляд и моргание, несовпадение движения губ с речью, слишком гладкая кожа или разница в освещении лица и фона. Синтезированный голос иногда звучит монотонно и механически», – отметил Кашенков. Однако современные технологии позволяют устранять эти дефекты.
Мошенники заранее собирают сведения о жертве, поэтому знание личных подробностей не доказывает подлинность звонящего. Единственно верная реакция – прервать разговор и связаться с человеком через другой канал связи. Также можно задать контрольный вопрос или использовать кодовое слово.
В случае подтверждения обмана необходимо сохранить запись звонка, переписку и файлы для обращения в банк и полицию. Эксперт также рекомендовал ограничить доступ посторонних к личным медиафайлам в социальных сетях.
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