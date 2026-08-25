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    Отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины объяснили
    Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
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    25 августа 2026, 14:50 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

    В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

    Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.

    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    24 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Норвегия отказалась останавливать добычу газа в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские власти не собираются прекращать добычу нефти и газа в арктическом регионе вопреки планам Брюсселя ограничить бурение там, заявил министр энергетики страны Терье Осланн.

    «При нынешнем положении в сфере геополитики и с точки зрения безопасности я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает как норвежским, так и европейским интересам», – сказал Осланн в интервью Reuters, передает ТАСС.

    Министр выразил уверенность, что позиция Осло находит понимание в Брюсселе. Он подчеркнул, что разработка ресурсов Баренцева моря – суверенное право страны, а решение о возможном моратории на закупки норвежских энергоносителей остается на стороне Евросоюза.

    Новую арктическую стратегию Евросоюза планируют опубликовать к концу сентября 2026 года. По данным Bloomberg, Норвегия добивается отмены моратория на бурение новых скважин в Арктике, используя растущую зависимость Европы от норвежских энергоресурсов как рычаг давления на переговорах.

    Согласно данным ЕС, распространенным на прошлой неделе, Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в сообщество, обогнав США. Это произошло на фоне конфликта вокруг Ирана и полного запрета на поставки любых видов газа из России.

    В мае СМИ сообщали, что Норвегия оказывала давление на Евросоюз с целью отмены моратория на новое бурение в Арктике.

    Норвегия призывала Брюссель разрешить бурение, поскольку собственные месторождения страны истощаются.

    Евросоюз сообщал, что Норвегия обогнала США и стала главным экспортером газа в объединение.

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    25 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги напоили вином экс-канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, сообщил бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо.

    По словам Дзадзо, Драги и Макрон смогли убедить Шольца поддержать вступление Украины в Евросоюз с помощью вина, передает ТАСС.

    Дзадзо сопровождал Драги во время визита европейских лидеров в Киев в июне 2022 года. «Цель была – убедить канцлера Германии, и работа над ней началась еще в поезде по дороге в Киев. <…> Вино действительно было, и оно очень помогло», – заявил Дзадзо в интервью изданию «Европейская правда».

    По словам бывшего посла, именно после этой встречи Шольц на пресс-конференции в Киеве публично поддержал планы Украины по вступлению в Евросоюз. При этом еще накануне экс-канцлер не до конца определился с решением.

    Ранее партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини категорически отказалась поддерживать евроинтеграцию Украины.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    В СВР заявили, что Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.

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    25 августа 2026, 09:05 • Новости дня
    Euractiv: В ЕС заморозили дискуссию по передаче активов России Киеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз отложил дискуссию о передаче киевскому режиму замороженных российских средств из-за сохраняющихся разногласий между странами-участницами, пишут европейские СМИ.

    Вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования Украины пока, по всей видимости, не вернется на обсуждение в ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

    Препятствия и оговорки ряда стран-членов остаются неизменными, сказал неназванный источник издания.

    При этом отмечается, что главным препятствием в этом вопросе остается Бельгия. Страна не готова в одиночку нести связанные с изъятием средств финансовые риски.

    Ранее власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц.

    Осенью прошлого года Евросоюз отложил принятие решения об использовании российских активов из-за позиции Бельгии.

    В ноябре Еврокомиссия провалила переговоры с бельгийской делегацией по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.

    В декабре Брюссель отверг предложение о предоставлении кредитной поддержки Киеву за счет замороженных средств.

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    25 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    Посольство заявило об антироссийской истерии из-за дела Теслова в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Российское посольство в Австралии обвинило местные власти в раздувании антироссийской истерии после ареста 27-летнего гражданина России и Австралии Владимира Теслова.

    Задержание произошло 20 августа в Брисбене в рамках совместного расследования Австралийской федеральной полиции и Австралийской организации безопасности и разведки. По данным следствия, Теслов пытался получить сведения об украинских военнослужащих и передать их лицам, которых считал связанными с российскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    При этом полиция отмечала, что его действия не создавали угрозу безопасности самой Австралии.

    В российском посольстве заявили, что дело используется для раздувания антироссийских настроений в стране. «Посольство по-прежнему обеспокоено обстоятельствами дела Теслова и более широким контекстом, в котором оно развивается. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры в рамках нашей компетенции», – говорится в заявлении дипмиссии.

    По словам дипломатов, некоторые комментаторы используют арест для утверждений о якобы усилении российской разведывательной активности и распространении дезинформации на территории Австралии. Посольство также сослалось на заявление главы Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт, согласно которому действия Теслова создавали риск для безопасности украинских военнослужащих.

    На заседании магистратского суда Брисбена 21 августа защита не подала ходатайство об освобождении под залог, и Теслов остался под стражей. Следующее судебное заседание по делу назначено на 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австралии ранее выразило обеспокоенность из-за призывов «убивать русских» в местных СМИ.

    Российским дипломатам в стране регулярно возникают сложности с визами, счетами и собственностью из-за недружественной позиции австралийских властей.

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    25 августа 2026, 10:07 • Новости дня
    Жара в Европе вызвала не менее 35 тыс. избыточных смертей

    Guardian: Аномальная жара унесла жизни десятков тысяч европейцев

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре аномальные волны жары, охватившие Европу летом 2026 года, привели к массовому росту смертности, при этом реальные цифры могут оказаться выше предварительных оценок.

    По неполным данным, охватывающим лишь около половины континента, только в Германии, Франции и Испании число избыточных смертей превысило 25 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.

    В Германии с 6 апреля по 9 августа зафиксировали около 14 тыс. смертей, связанных с жарой, в Испании с мая – почти 5 тыс., во Франции с конца мая по 22 июля – 7,3 тыс.

    Данные за август во многих странах пока отсутствуют. В Бельгии с 18 по 29 июня смертность выросла на 39%, что составило 1222 дополнительных случая, а в Нидерландах с 22 июня по 5 июля умерли как минимум на 900 человек больше обычного.

    Аномальная жара уже неоднократно приводила к росту избыточной смертности в Евросоюзе. По данным статистической службы Eurostat, в июле 2022 года показатель достигал 16%, что соответствовало примерно 53 тыс. дополнительных смертей по сравнению со среднемесячным уровнем 2016-2019 годов. При этом избыточная смертность учитывает случаи от всех причин и не позволяет точно установить, сколько смертей вызвано именно жарой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами экстремальной жары в Германии этим летом стали почти 14 тыс. человек, что обновило максимум смертности за три десятилетия.

    Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче дополнительных смертей из-за аномальной жары, продержавшейся почти весь июль.

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    25 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ФСЭГ: Мировой импорт сжиженного природного газа снижается пятый месяц подряд

    Tекст: Мария Иванова

    Объем мировых закупок сжиженного природного газа продолжает падать пятый месяц подряд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Мировой импорт сжиженного природного газа в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, составив 33,4 млн тонн, передает РИА «Новости».

    Негативная динамика наблюдается пять месяцев подряд с начала ближневосточного кризиса.

    «В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн», – отмечается в докладе ФСЭГ. Ранее организация фиксировала падение показателя в марте на 1,7%, в апреле на 10%, в мае на 4,6% и в июне на 2,9%.

    Снижение поставок связано с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который нарушил движение через Ормузский пролив. Это ограничило экспорт из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле Европа стала лидером по сокращению импорта, что частично компенсировалось ростом закупок в Азии из-за более высоких цен.

    Несмотря на спад, по итогам января-июля 2026 года мировой импорт СПГ показал небольшой рост на 0,4%, достигнув 248,65 млн тонн. Положительную динамику обеспечили страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа европейские страны снизили закупки сжиженного природного газа до двухлетнего минимума.

    На фоне ближневосточного кризиса Евросоюз уступил азиатским государствам в конкуренции за свободные партии энергоресурса.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила спрогнозировал длительное восстановление газовой отрасли из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    25 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    В Еврокомиссии пообещали ускорить перечисление военных средств Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские чиновники намерены в ближайшее время форсировать выделение финансовой помощи на закупку вооружений из-за нехватки бюджета украинской стороны.

    Руководство Евросоюза планирует оперативно согласовать перевод денег из кредита в 90 млрд евро, передает РИА «Новости». Накануне украинские власти пожаловались на дефицит в 27 млрд долларов для военных расходов в 2026 году.

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подчеркнул важность скорейшей поддержки. «В ближайшие недели вы увидите еще больше одобрений, еще больше выплат. Следующие несколько недель будут очень насыщенными на оборонном направлении, поскольку мы знаем, что поставлено на карту, понимаем чрезвычайную срочность и соответствующим образом ускоряем наши операции», – заявил он.

    При этом Брюссель пока не получал официальных запросов о досрочном предоставлении средств, запланированных на 2027 год. Сейчас действует график, предполагающий выделение примерно по 45 млрд евро ежегодно. Из суммы текущего года около 28 млрд евро пойдут на военные нужды, а 17 млрд евро направят на поддержку бюджета.

    Чиновник добавил, что из оборонного транша уже распределили 22 млрд евро, перечислив 8,5 млрд евро. Также недавно одобрили транш в 6,1 млрд евро на системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Российская сторона неоднократно отмечала, что западное финансирование лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза выделило украинской стороне 6,1 млрд евро на приобретение вооружений.

    Для экстренного покрытия дефицита военного бюджета Владимир Зеленский попросил о досрочном переводе части кредитных траншей.

    В текущем году нехватка средств в украинском оборонном бюджете составила 19,6 млрд евро.

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    25 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний

    Страны ЕС получили право облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого подорожания топлива и нефти.

    Еврокомиссия (ЕК) разрешила государствам-членам Евросоюза самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Матчей Берестецки подчеркнул, что Брюссель будет уважать подобные решения, если они соответствуют европейскому законодательству.

    «Налогообложение сверхприбылей относится к компетенции государств-членов, и они могут действовать на основании своего национального законодательства. Однако эти меры должны соответствовать европейскому праву», – отметил он. По его словам, страны могут использовать свои налоговые полномочия для решения вопросов социальной справедливости.

    Заявление ЕК последовало за инициативой шести стран – Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии и Австрии. Их министры финансов предложили обсудить создание единого европейского механизма налогообложения сверхприбылей нефтяных корпораций на встрече 18-19 сентября в Дублине.

    Необходимость таких мер авторы инициативы объясняют резким скачком цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном и перекрытием Ормузского пролива. С конца февраля нефть подорожала на 25%, бензин – на 20%, а дизельное топливо в Европе выросло в цене более чем на 70%.

    Еще в апреле Еврокомиссия допустила возможность введения подобных сборов на фоне энергокризиса, оставив окончательное решение за национальными правительствами. Ранее, в 2022 году, ЕС уже применял временный «взнос солидарности» для компаний энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов шести государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций.

    Весной Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предрекла региону многолетние экономические проблемы из-за высоких цен на топливо.

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    25 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Фицо: Словакия не допустит ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава выступает категорически против предоставления украинской стороне особых условий и ускоренной процедуры для вступления в Европейский союз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо подчеркнул, что украинская сторона не сможет опередить Черногорию, Сербию и Албанию в процессе евроинтеграции, передает РИА «Новости».

    «Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины», – заявил политик по итогам переговоров с главой Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини также отметил недопустимость двойных стандартов для кандидатов в ЕС.

    Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии страны в объединение в 2027 году, однако европейские лидеры неоднократно указывали на необходимость масштабных реформ.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала неготовность стран-членов назвать точную дату вступления Киева в блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрек противодействие вступлению Киева в Евросоюз из-за финансовых опасений. Ранее политик пообещал заблокировать любые попытки украинской стороны обойти стандартные условия европейской интеграции.

    Для получения статуса ассоциированного члена ЕС глава словацкого правительства потребовал от киевских властей реальных шагов к мирному урегулированию конфликта.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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