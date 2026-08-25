Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии

Полиция Германии начала расследование диверсии из-за перерезанных ж/д кабелей

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на окраине города Бакнанг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Правоохранительные органы считают произошедшее умышленным преступлением и рассматривают версию диверсии.

«Кабели проходят под мостом и несколько метров тянутся вдоль железнодорожных путей на окраине Бакнанга. Там неизвестные, предположительно, перерезали несколько кабелей, что нарушило движение поездов, а также работу интернета и телефонной связи в некоторых частях города», – сообщает агентство.

Представитель местной полиции уточнил, что в бетонном кабельном колодце возле путей криминалисты обнаружили следы применения инструментов. Специалисты также провели поиск фрагментов ДНК на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается специализированная инспекция государственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей.

В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло возгорание железнодорожных кабелей. Ранее полиция зафиксировала аналогичный случай поджога на участке железной дороги в Дюссельдорфе.