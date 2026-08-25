Шпионившая за российской техникой украинка получила 13 лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины Татьяне Поповой, назначив ей 13 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Женщина была признана виновной в шпионаже за российской военной техникой на территории Донецка.

По данным следствия, Попова вступила в сговор с сотрудником украинской разведки. В декабре 2023 года она получила задание собрать информацию о местах дислокации военной техники в Донецке. Выполняя поручение, женщина сфотографировала автомобили УАЗ, принадлежащие войсковым частям Вооруженных сил России, и передала снимки куратору.

Кроме того, летом 2024 года подсудимая опубликовала в сети комментарии, призывающие к авиаударам по территории России и оправдывающие действия украинских войск.

«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии общего режима», – сообщил представитель инстанции. Решение пока не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Запорожский областной суд назначил 13 лет колонии жителю Мелитополя за передачу координат российских войск.

В январе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении жительницы Херсонской области.

Ранее Ростовский областной суд приговорил гражданку Украины к десяти годам колонии за передачу сведений о Вооруженных силах России.