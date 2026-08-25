Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников

Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию памяти и внимания у подростков, передает Газета.Ru.
Старший медицинский советник компании «Промомед» Инна Марцинковская отметила, что животные становятся отличными помощниками в учебе.
«Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.
Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.
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