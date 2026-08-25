Израиль уничтожил пять складов оружия ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала в секторе Газа одну пусковую установку и пять оружейных складов палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.
«Подвергшиеся ударам склады были расположены внутри мечетей и вблизи пунктов гуманитарной помощи в Газе», – заявил представитель ЦАХАЛ.
В израильской армии уточнили, что в уничтоженных помещениях находились ракеты, взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие и военное оборудование.
Днем ранее пресс-служба ЦАХАЛ также информировала об уничтожении двух складов с оружием ХАМАС в анклаве. Военные подчеркнули, что радикальное движение систематически использует гражданскую инфраструктуру, в том числе мечети, нарушая международное право.
Перед нанесением ударов мирное население было предупреждено для минимизации возможного ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные поразили пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за полную демилитаризацию сектора Газа.
Весной подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали четыре арсенала боевого крыла ХАМАС в центральной части региона.