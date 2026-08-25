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    25 августа 2026, 14:53 • Новости дня

    Израиль уничтожил пять складов оружия ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку и пять складов оружия ХАМАС в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные уничтожили в секторе Газа пусковую установку и пять складов с оружием радикального палестинского движения ХАМАС, которые располагались в мечетях.

    Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала в секторе Газа одну пусковую установку и пять оружейных складов палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Подвергшиеся ударам склады были расположены внутри мечетей и вблизи пунктов гуманитарной помощи в Газе», – заявил представитель ЦАХАЛ.

    В израильской армии уточнили, что в уничтоженных помещениях находились ракеты, взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие и военное оборудование.

    Днем ранее пресс-служба ЦАХАЛ также информировала об уничтожении двух складов с оружием ХАМАС в анклаве. Военные подчеркнули, что радикальное движение систематически использует гражданскую инфраструктуру, в том числе мечети, нарушая международное право.

    Перед нанесением ударов мирное население было предупреждено для минимизации возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные поразили пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за полную демилитаризацию сектора Газа.

    Весной подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали четыре арсенала боевого крыла ХАМАС в центральной части региона.

    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

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    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    «Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»

    На форуме в Тюмени представили способный перехватывать дроны аппарат «Упырь-ПВО»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый отечественный дрон «Упырь-ПВО» с четырьмя килограммами полезной нагрузки способен догонять и уничтожать вражеские беспилотники даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, отметил «Уралдронзавод».

    Перспективную модель беспилотника самолетного типа показали на форуме «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС. Создателем аппарата выступило предприятие «Уралдронзавод».

    «Упырь-ПВО» – это перспективная разработка. Компактный самолет позволяет догонять дроны противника и осуществлять сбитие», – рассказали представители компании на выставочном стенде.

    Согласно справочным материалам, аппарат способен эффективно выполнять задачи даже при активном воздействии вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Полезная нагрузка устройства составляет четыре килограмма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме предприятие представило новый беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета около 50 км.

    В начале августа генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате подрыва автомобиля.

    Зимой российские военные задействовали дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» на купянском и константиновском направлениях.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    24 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Норвегия подписала соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонное ведомство Норвегии пополнит свой арсенал 20 современными боевыми машинами Patria 6x6, способными перевозить до десяти бойцов.

    О заключении контракта сообщила пресс-служба финской оборонной компанией Patria, передает РИА «Новости».

    «Patria и Норвегия договорились о закупке 20 бронированных машин Patria 6x6 в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System», – говорится в официальном заявлении.

    Контракт включает поставку командно-штабных машин, запчастей и дистанционно управляемых боевых модулей. Финская сторона также обеспечит техническое обслуживание техники и обучение норвежских солдат. Первые поставки стартуют уже в текущем году.

    Представители компании добавили, что соглашение предусматривает возможность дополнительного приобретения еще 40 единиц техники.

    Программа CAVS, объединяющая усилия нескольких стран, включая Британию, Германию и Швецию, была запущена в 2020 году. Всего с начала реализации проекта заказано почти 2 тыс. бронетранспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Финляндия решила дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6.

    В ноябре прошлого года Латвия передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

    В феврале текущего года Норвегия выделила около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    25 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Марочко: ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные с освобождением Перше Травня в Сумской области вбили клин в оборону ВСУ и отодвинули противника от госграницы России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Дело в том, что наши военнослужащие с направления населенного пункта Елизаветовка продвинулись от государственной границы Российской Федерации на порядка на 1 км, вбив клин в оборонительную линию противника», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что теперь ВС России готовят себе плацдарм для дальнейшего продвижения как в западном, так и в южном направлениях от данного населенного пункта.

    Об освобождении Перше Травня Сумской области в Минобороны сообщили 24 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Российские военные нанесли удар по промышленным объектам в Сумах. «Северяне» разгромили штурм-группу ВСУ и взяли пленного в районе Садков.

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    25 августа 2026, 06:05 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучерове Яре

    Марочко: ВС России разгромили в Кучеров Яре укрепрайон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Кучерова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволило ликвидировать важные фортификационные сооружения ВСУ и прорвать оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Кучерове Яре были серьезные укрепрайоны противника, фортификационные сооружения, которые мы разбили. Здесь также есть ряд высот, которые позволяют контролировать довольно-таки обширный участок местности, так что освобождение Кучерова Яра очень важно для наших военнослужащих», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что контроль над данным районом предоставляет ВС России  оперативные возможности для дальнейшего наступления в славянско-краматорской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Минобороны сообщило, что ВС России заняли выгодные рубежи после освобождения Кучерова Яра. СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР.


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    25 августа 2026, 10:39 • Новости дня
    Уральские инженеры создали дрон-разрушитель зданий «Упырь-К»

    «Уралдронзавод» разработал БПЛА «Упырь-К» с дальностью 50 км

    Tекст: Мария Иванова

    На форуме «Патриоты России» в Тюмени представили новый беспилотник самолетного типа «Упырь-К», способный переносить боевую часть массой 12 кг.

    «Уралдронзавод» представил разработку на выставке народного оборонно-промышленного комплекса форума «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС.

    На предприятии рассказали, что главное отличие нового аппарата – подтвержденная дальность полета около 50 км от точки запуска.

    «Основное отличие «Упырь-К» – это дальность применения, которая на данный момент уже подтверждена и составляет около 50 км от запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части – это 12 кг, это довольно значительный вес, можно переносить мину тм – расширяется поражающий диапазон, возможно уничтожение целиком зданий», – рассказали на предприятии.

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что на выставке демонстрируются более 60 образцов вооружения и военной техники, созданных жителями Урала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в начале августа получил серьезные травмы при взрыве заминированного автомобиля. Пострадавшего создателя дрона «Упырь» после инцидента поместили в отделение реанимации.

    Ранее предприятие уже представило тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять функции атаки, минирования и разведки.

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