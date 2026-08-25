Ученые предупредили о возможной магнитной буре после вспышки на Солнце

ИКИ РАН: Землю накроет сильнейшая магнитная буря после мощной вспышки

Tекст: Мария Иванова

Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю за последние два месяца из-за недавней мощной вспышки на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик активности зафиксировали в 13:02 по московскому времени, событию присвоили уровень M7.0.

Специалисты отмечают очевидный выброс плазмы в космическое пространство. Предполагается, что край плазменного облака заденет Землю, хотя основной фронт может пройти мимо планеты. Геомагнитные последствия удара не должны превысить категорию G3, поскольку вспышки пока не достигли порога уровня X.

Точные математические модели и прогнозы отсутствуют, так как с момента события прошло мало времени. Главный вопрос сейчас заключается в том, произойдет ли следующий взрыв и сможет ли он преодолеть порог максимальной мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

Месяцем ранее Землю накрыло геомагнитное возмущение минимального уровня G1.

В начале июля специалисты зафиксировали солнечную вспышку высшего балла X.