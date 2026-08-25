Зараженные яйца спровоцировали крупнейшую вспышку сальмонеллеза в Бельгии

Страны ЕС массово отозвали куриные яйца из-за вспышки сальмонеллеза в Бельгии

Tекст: Мария Иванова

Более 300 человек заболели сальмонеллезом после употребления продукции птицеводческого предприятия в Бельгии, передает РИА «Новости».

Информацию о происшествии подтвердило Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи.

«Из-за вспышки сальмонеллеза на птицеводческом предприятии в Кемпене в нашей стране заболели как минимум 306 человек. Речь идет о крупнейшей вспышке сальмонеллы за всю историю Бельгии», – сообщило издание Laatste Nieuws.

В связи с инцидентом массовый отзыв яиц начался еще в восьми европейских странах. Продукцию изымают в Нидерландах, Люксембурге, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше и Чехии. Информации о заразившихся в этих государствах пока не поступало.

Производитель Laerco BV из города Гел около двух недель назад отозвал партию яиц от кур свободного выгула из-за возможного наличия бактерий. Продукция продавалась через крупные сети супермаркетов, включая Colruyt, Carrefour и Delhaize.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года американские власти отозвали крупную партию яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой.

В июне же в Астрахани с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 23 человека.