Эксперт объяснила важность хранения старых документов

Юрист Борзенко рассказала о необходимости хранить старые документы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нужно сохранять документы об имущественных правах: договоры купли-продажи, дарения, акты приема-передачи и расписки. Они помогут в спорах о границах участков, при появлении наследников прежних собственников или кредиторов, пояснила Борзенко «Газете.Ru».

«Не менее важно хранить документы, связанные с трудовой деятельностью и заработком. Даже после перехода на электронный учет работодатели иногда допускают ошибки при передаче сведений, а данные о работе до введения цифровых реестров могут оказаться неполными. Старые трудовые договоры, справки о заработной плате, приказы о приеме и увольнении, документы о работе в районах Крайнего Севера или во вредных условиях способны повлиять на подтверждение стажа, право на досрочную пенсию или размер пенсионных выплат спустя десятилетия», – объяснила юрист.

Следует беречь и бумаги, подтверждающие исполнение финансовых обязательств, такие как расписки о возврате долгов и акты выполненных работ. Восстановить их крайне сложно, но именно они доказывают выполнение условий сделки.

Также эксперт рекомендовала сохранять документы о семейных отношениях, включая свидетельства ЗАГС и судебные решения. Они необходимы для оформления наследства, подтверждения родства и получения социальной поддержки.

С 1 июля 2026 года россияне начали оформлять сделки с недвижимостью онлайн через портал «Госуслуги».

Газета ВЗГЛЯД поясняла, что фактическое принятие наследства требует обязательного подтверждения различными квитанциями и справками.