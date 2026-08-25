Лавров заявил о готовности Москвы возобновить консультации с Ватиканом

Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек

Ученые университета Гриффита назвали кормушки для птиц рассадниками гриппа H5N1

Как пишет The Conversation, вирус птичьего гриппа H5N1 уже привел к массовой гибели диких птиц и млекопитающих в разных странах. В Австралии в настоящее время вирус продолжает распространяться: недавно он стал причиной гибели более тысячи хохлатых крачек и был впервые обнаружен у материкового млекопитающего – длинноносого морского котика.



По данным исследования Университет Гриффита, примерно половина австралийских домохозяйств подкармливает диких птиц, причем многие делают это ежедневно. Однако искусственная концентрация пернатых возле кормушек создает условия для передачи инфекций, которые в естественной среде встречались бы значительно реже.

По мнению ученых, кормушки могут превращаться в своеобразные очаги передачи инфекции. Семена, мясные отходы и другие продукты привлекают к одному месту большое количество птиц разных видов. Если среди них оказывается зараженная особь, вирус получает больше возможностей для распространения.

Опасность существует и для редких видов. В частности, заражение H5N1 может поставить под угрозу популяции находящихся под угрозой исчезновения птиц, включая оранжевобрюхого попугая.

Вирус способен поражать не только птиц. Падальщики, в том числе опоссумы, лисы и вороны, могут заразиться при поедании туш инфицированных пернатых. Люди также могут подхватить H5N1 при тесном контакте с зараженными животными.

Самым эффективным способом снизить риск распространения инфекции специалисты считают полный отказ от подкормки диких птиц. Исследования показывают, что большинство пернатых, посещающих кормушки, получают основную часть необходимых питательных веществ из естественных источников, включая насекомых и червей.

Тем, кто не готов полностью отказаться от кормушек, рекомендуют давать птицам меньше еды, чтобы они не собирались большими группами, и отказаться от кормления с рук. Кроме того, кормушки и другие поверхности необходимо регулярно очищать с использованием бытовой химии.

Специалисты также призывают не прикасаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим. При обнаружении таких животных рекомендуется держаться на безопасном расстоянии, не подпускать к ним домашних питомцев и сообщать о находке соответствующим службам.



Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа. Вскоре правительство страны подтвердило первую локальную передачу высокопатогенного штамма H5 среди диких пернатых на материке. В начале августа опасный вирус поразил десятки особей дикой фауны в пяти различных штатах.