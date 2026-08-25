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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
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    25 августа 2026, 14:29 • Новости дня

    Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний

    Страны ЕС получили право облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого подорожания топлива и нефти.

    Еврокомиссия (ЕК) разрешила государствам-членам Евросоюза самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Матчей Берестецки подчеркнул, что Брюссель будет уважать подобные решения, если они соответствуют европейскому законодательству.

    «Налогообложение сверхприбылей относится к компетенции государств-членов, и они могут действовать на основании своего национального законодательства. Однако эти меры должны соответствовать европейскому праву», – отметил он. По его словам, страны могут использовать свои налоговые полномочия для решения вопросов социальной справедливости.

    Заявление ЕК последовало за инициативой шести стран – Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии и Австрии. Их министры финансов предложили обсудить создание единого европейского механизма налогообложения сверхприбылей нефтяных корпораций на встрече 18-19 сентября в Дублине.

    Необходимость таких мер авторы инициативы объясняют резким скачком цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном и перекрытием Ормузского пролива. С конца февраля нефть подорожала на 25%, бензин – на 20%, а дизельное топливо в Европе выросло в цене более чем на 70%.

    Еще в апреле Еврокомиссия допустила возможность введения подобных сборов на фоне энергокризиса, оставив окончательное решение за национальными правительствами. Ранее, в 2022 году, ЕС уже применял временный «взнос солидарности» для компаний энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов шести государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций.

    Весной Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предрекла региону многолетние экономические проблемы из-за высоких цен на топливо.

    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    22 августа 2026, 21:35 • Новости дня
    AFP: Шесть стран ЕС потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    AFP: В ЕС хотят ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Министры финансов ряда государств ЕС инициировали новые сборы для энергетических компаний, чьи доходы резко выросли на фоне ближневосточного кризиса.

    Шесть государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций, полученную в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Министры финансов ФРГ, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании обратились с соответствующим письмом к главе ирландского Минфина, председательствующему сейчас в Совете ЕС.

    «Шесть стран Европейского союза усиливают давление, добиваясь введения налога в ЕС на сверхприбыль нефтяных компаний, доходы которых резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке», – цитирует France Press текст документа. Инициаторы предлагают обсудить этот вопрос на сентябрьской встрече министров финансов ЕС в Дублине.

    Авторы обращения подчеркивают, что Европа переживает один из тяжелейших кризисов предложения топлива за последние десятилетия, что ведет к росту стоимости жизни и недовольству граждан. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее неоднократно подчеркивал недопустимость ситуации, когда энергетические гиганты наживаются на потребителях в период кризиса.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, вызвав ответные действия. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, напряженность сохраняется. При этом глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива выросли до 15 млн баррелей в сутки благодаря использованию Ормузского пролива и новой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной главы пяти европейских министерств финансов призвали Евросоюз ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты региона на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро.

    Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    24 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Глава Евросовета признал отказ объединения от нейтралитета по Украине

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС отказались от нейтралитета по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны окончательно отказались от нейтрального статуса в вопросе украинского конфликта, пообещав оказывать помощь Киеву даже на этапе мирного урегулирования, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта во время визита в Киев публично отверг возможность нейтрального подхода Брюсселя к украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину», – заявил европейский политик.

    Кошта дополнительно подчеркнул, что всесторонняя помощь украинской стороне не прекратится. По его словам, поддержка сохранится как в период активных боевых действий, так и на этапе будущих мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла возможность нейтралитета Брюсселя в украинском конфликте.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника.

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    24 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах после утреннего снижения снова устремилась вверх, преодолев психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%.

    Утром котировки опускались до 793,8 доллара, теряя 0,3%, однако днем перешли к росту и к 14.43 по Москве достигли 816,8 доллара, поднявшись на 2,6%, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Все последующие месяцы котировки остаются волатильными.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они впервые за пять месяцев преодолели отметку 800 долларов за тыс. кубометров.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не фиксировалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, которая ведется с 1996 года, а исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки установили в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу перед этим котировки на европейском рынке, напротив, подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевая стоимость газа резко подскочила на 11%, поднявшись выше уровня в 740 долларов за тысячу кубометров.

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    24 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине: Удары России лишили союзников Киева прежнего оптимизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответные удары вооруженных сил России на атаки Киева сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников, заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    Действия Вооруженных сил России сбавили уровень воодушевления среди партнеров украинского руководства, сообщила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    «Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», – приводит слова дипломата издание Euractiv.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении интенсивности ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине, включая объекты в Киеве. Глава государства подчеркнул, что эти действия стали ответом на атаки противника по гражданской промышленности и логистической инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале месяца российские войска атаковали транспортно-логистические узлы украинской армии.

    В июле военные поразили обеспечивавшие ВСУ ракетным вооружением оборонные объекты.

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    24 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Внук советского шпиона заявил о готовности побороться за пост президента Франции

    Внук советского шпиона намерен стать президентом Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Европейского парламента и сопредседатель левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о своей кандидатуре на президентских выборах.

    Глюксманн примет участие в праймериз Социал-демократической партии, организованных Социалистической партией (PS) и его собственной партией этой осенью, передает телеканала TF1.

    Он объявил о своей кандидатуре на будущих выборах президента в это воскресенье, 23 августа, в эфире телеканала TF1.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил депутат Европарламента, сказавший, что «баллотируется, чтобы победить».

    Рафаэль Глюксманн является внуком работавшего на СССР разведчика Рубина Глюксманна. Как пишет Telegraph, Рубин эмигрировал в Палестину в 1920-х годах, после чего стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Рубин был советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена.

    Внук шпиона Рафаэль учился в Институте политических исследований (Sciences Po), высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

    Он отстает от Жан-Люка Меланшона в опросах общественного мнения, и ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он, или другие потенциальные кандидаты от левоцентристских сил, объединить умеренные левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года. Лидер французских левых Жан-Люка Меланшон в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    24 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Еврокомиссия выделила Киеву 6,1 млрд евро на закупку систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз направит 6,1 млрд евро для обеспечения украинской армии радарными комплексами, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны, сообщила Еврокомиссия.

    Руководство Евросоюза приняло решение о предоставлении финансовой поддержки украинской стороне в размере 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости». Выделенные средства полностью предназначены для приобретения вооружений.

    «Сегодня мы одобрили 6,1 млрд евро на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, в которых Украина остро нуждается», – отмечается в официальном заявлении ведомства.

    В начале августа Владимир Зеленский попросил у западных партнеров боеприпасы для зенитных ракетных комплексов.

    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Норвежское правительство планирует выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году, в том числе на военные цели.

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    24 августа 2026, 09:48 • Новости дня
    Глава Евросовета Кошта прибыл с визитом в Киев

    Председатель Евросовета Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в понедельник в Киев, чтобы подтвердить намерение Брюсселя продолжать масштабную поддержку Украины на фоне новых поставок вооружений.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта приехал в понедельник в Киев для переговоров о дальнейшей поддержке страны со стороны Евросоюза, передает РИА «Новости». О своем визите европейский чиновник рассказал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Только что прибыл в Киев на 35-ю годовщину Дня независимости Украины. Я здесь, чтобы подчеркнуть неизменную поддержку со стороны ЕС», – написал Кошта.

    Поездка главы Евросовета проходит на фоне недавнего решения Еврокомиссии. В понедельник ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро на закупку вооружений для Киева. В этот пакет помощи войдут системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты, боеприпасы и радары.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что странам НАТО и Евросоюза не удастся заранее публично «отмазаться» от оказания военной помощи Украине и антироссийского курса.

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    24 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась до 794 долларов

    Цены на газ на бирже ICE снизились до 793,8 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость топлива на европейских торгах в понедельник утром показывает незначительное снижение относительно пятничного расчетного значения, оставаясь около 794 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы на индексу TTF на лондонской бирже ICE открыли торги на отметке 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%. Однако к 9:06 по московскому времени котировки скорректировались до 793,8 доллара, потеряв 0,3% относительно предыдущего значения, передает РИА «Новости». Расчетная цена пятницы составила 796,1 доллара за тыс. кубометров.

    Волатильность на европейском газовом рынке сохраняется уже несколько месяцев. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост стоимости топлива: средние цены за март оказались почти на 60% выше февральских, превысив 600 долларов за тыс. кубометров.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. Несмотря на этот скачок, текущие уровни остаются далеко от пиковых значений 2021-2022 годов.

    Столь высоких и продолжительных цен европейские газовые хабы не фиксировали за всю историю своей работы, начавшейся в 1996 году. Абсолютный рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 доллара за тыс. кубометров.

    Напомним, на прошлой неделе стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее в середине августа цены на газ выросли до 767 долларов за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

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    25 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги напоили вином экс-канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, сообщил бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо.

    По словам Дзадзо, Драги и Макрон смогли убедить Шольца поддержать вступление Украины в Евросоюз с помощью вина, передает ТАСС.

    Дзадзо сопровождал Драги во время визита европейских лидеров в Киев в июне 2022 года. «Цель была – убедить канцлера Германии, и работа над ней началась еще в поезде по дороге в Киев. <…> Вино действительно было, и оно очень помогло», – заявил Дзадзо в интервью изданию «Европейская правда».

    По словам бывшего посла, именно после этой встречи Шольц на пресс-конференции в Киеве публично поддержал планы Украины по вступлению в Евросоюз. При этом еще накануне экс-канцлер не до конца определился с решением.

    Ранее партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини категорически отказалась поддерживать евроинтеграцию Украины.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    В СВР заявили, что Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.

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    24 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Бернем заявил о курсе на сближение Британии с ЕС

    Премьер Британии призвал активнее сближаться с Евросоюзом в сфере обороны

    Tекст: Мария Иванова

    Глава британского правительства Энди Бернем обсудил с председателем Евросовета перспективы более тесного взаимодействия Лондона и Брюсселя, включая оборонную сферу.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем встретился с председателем Евросовета Антониу Коштой и заявил о необходимости более активных действий по сближению страны с блоком, сообщила канцелярия главы правительства, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-релиза ведомства, речь идет в том числе об укреплении связей в сфере обороны и безопасности между Лондоном и Брюсселем.

    Стороны согласились, что запланированный на конец 2026 года саммит Британия-ЕС станет площадкой для продолжения этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Энди Бернем в понедельник прибыл в Киев в рамках своей первой зарубежной поездки на посту премьера.

    Ранее его предшественник Кир Стармер сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о планах расширить интеграцию Британии с ЕС.

    Лидеры Британии и Евросоюза еще в мае 2025 года объявили о заключении исторического оборонного и энергетического соглашения на фоне снижения роли США в европейской безопасности.

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