Лавров призвал Ватикан обратить внимание на уничтожение УПЦ

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической Украинской православной церкви», – заявил российский министр по итогам встречи, передает РИА «Новости».

В свою очередь Галлахер сообщил об обсуждении возможных путей достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине. Представитель Ватикана подтвердил призыв к завершению боевых действий и запуску полноценного переговорного процесса при поддержке международного сообщества.

Позиция Святого Престола остается неизменной, поскольку конфликт невозможно разрешить исключительно военным путем. Для урегулирования ситуации необходимо сформировать условия для серьезной политической и дипломатической работы, резюмировал глава ватиканской дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы сторон обсудить украинскую тематику.

Сам Сергей Лавров отметил сохранение доверительных отношений между Россией и Ватиканом.