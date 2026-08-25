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    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня

    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

    23 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    При землетрясении в Токио пострадали семь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне Большого Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщила пожарная служба, выполняющая в стране функции скорой помощи.

    Пострадавшие получили в основном ушибы, передает ТАСС.

    Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В жилых домах и офисах раскачивалась мебель, падала посуда, по городу повсеместно сработала система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

    Метеорологическое управление Японии уточнило, что эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 68 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сразу после толчков была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли. Нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировали, движение поездов по железным дорогам временно приостанавливали, но сейчас оно полностью восстановлено и идет по расписанию.

    В конце июня недалеко от Токио сильное землетрясение магнитудой 5,6 привело к обрушению стен домов, оползню и травмам двух пожилых женщин.

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    24 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию против военнослужащего Черноморского флота
    ФСБ предотвратила диверсию против военнослужащего Черноморского флота
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенту Киева в Крыму предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота РФ путем подрыва его машины, сообщили в ЦОС ФСБ.

    На территории Крыма задержан гражданин России 2003 года рождения, которого подозревают в государственной измене, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, он передавал Службе безопасности Украины сведения об объектах Вооруженных сил России и уточнял адреса военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма.

    «Установлено, что житель города Евпатории с помощью мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по его заданию передал представителю иностранной спецслужбы фото- и видеоматериалы, содержащие сведения о местах дислокации в регионе объектов Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Кроме того, по информации спецслужбы, задержанный за вознаграждение проводил доразведку адресов проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей республики, а также собирал в открытых телекоммуникационных сетях сведения о сотрудниках российских правоохранительных органов. В ФСБ отметили, что он осознавал возможный ущерб государственной безопасности, и его деятельность была пресечена.

    При дальнейшем расследовании, как сообщили в ЦОС ФСБ России, выяснилось, что в ходе выполнения первых заданий ему предлагали ликвидировать военнослужащего Черноморского флота, заложив взрывное устройство под его автомобиль, который нужно было заминировать зарядом из заранее подготовленного схрона. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК России о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Севастополя по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала во время подготовки тайников со взрывчаткой и сбора сведений о российских военных объектах.

    Жительницу Севастополя суд приговорил к 16 годам колонии за передачу украинской разведке данных о дислокации кораблей Черноморского флота.

    В июне силовики в Крыму задержали севастополца по подозрению в государственной измене за передачу украинским спецслужбам сведений о российских военных и слежку за автомобилями членов их семей.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Завершена эвакуация туристов с вулкана Толбачик на Камчатке

    Спасенные с вулкана Толбачик 152 туриста доставлены в Петропавловск-Камчатский

    Tекст: Вера Басилая

    На Камчатке успешно завершилась операция по спасению 152 туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачик из-за размыва дороги, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Солодов сообщил, что все 152 человека, оказавшиеся заблокированными на маршруте, благополучно доставлены на автобусах в Петропавловск-Камчатский, передает РИА «Новости».

    Глава региона выразил благодарность специалистам задействованных служб за профессионализм и оперативность, отметив, что они отлично справились со сложнейшей задачей.

    Накануне сильные ливни заблокировали около сотни путешественников в камчатском природном парке.

    Правительство Камчатского края ввело режим чрезвычайной ситуации в Усть-Камчатском округе.

    Спасатели начали эвакуацию застрявших на вулкане людей на вертолетах.

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    23 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Над Севастополем за ночь нейтрализованы шесть БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе отражения двух атак ВСУ над Севастополем были уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    Развожаев в Max сообщил, что российские силы противовоздушной обороны успешно отразили ночные удары по Севастополю.

    «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ этой ночью и нейтрализовали шесть вражеских беспилотников», – написал Развожаев.

    По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал. Спасательные службы зафиксировали падение осколков сбитых аппаратов на Северной стороне, а также обнаружили фрагменты беспилотника на одном из участков в селе Гончарное.

    Ранее российские военные уничтожили 13 вражеских беспилотников над Севастополем.

    В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 30 БПЛА.

    Силы ПВО сбили 328 украинских дронов над 18 регионами России.

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    23 августа 2026, 15:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять беспилотников над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России сбили десять БПЛА украинских боевиков в небе над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Губернатор Развожаев в Мах сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.

    «Сбито десять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах», – заявил глава региона.

    Ранее над Севастополем нейтрализовали шесть вражеских беспилотников.

    Днем ранее в результате массированной атаки украинских дронов погибли два человека.

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили 13 БПЛА.

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    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

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    24 августа 2026, 04:40 • Новости дня
    Власти Невады эвакуировали десятки тысяч человек из-за лесного пожара

    Власти Невады эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

    Tекст: Катерина Туманова

    Начавшегося 22 августа близ города Рино (штат Невада) природный пожар охватил более 50 кв. м, что заставило власти призвать к срочной эвакуации десятки тысяч человек.

    Стихия охватила 5261 гектар территории, угрожая северной части Рино, передает агентство Reuters. В безопасные районы уже вывезли около 42 тыс. жителей, а еще 45 тыс. человек находятся в состоянии повышенной готовности. Пламя стремительно приближается к жилым кварталам и автомобильным трассам.

    Губернатор штата Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уошоу и распорядился направить два вертолета и 60 бойцов Национальной гвардии для помощи спасателям.

    Возгорание началось из-за человеческого фактора. По словам начальника пожарной охраны округа Ричарда Эдвардса, экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер значительно осложняют тушение.

    В результате инцидента травмы получили трое мирных граждан и трое сотрудников экстренных служб. Аэропорт Рино-Тахо продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями, при этом правоохранители задержали 474 человека из-за природных пожаров. Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

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    24 августа 2026, 06:27 • Новости дня
    Зона паводков в Хабаровском крае расширилась

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Хабаровском крае увеличилась зона подтопления, охватив новые территории, при этом на реке Уссури наметилась тенденция к улучшению ситуации, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, оказавшихся в зоне паводка, увеличилось до 22, при этом число подтопленных участков сократилось до 459, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Вода также охватила 17 участков внутрипоселковых и четыре участка межпоселковых автодорог.

    Ситуация на реке Уссури начинает стабилизироваться, вода постепенно уходит с дорог. Однако в поселениях вдоль реки Амур обстановка пока не меняется.

    Мэр Комсомольска-на-Амуре отметил, что за минувшие выходные уровень воды в Амуре поднялся на 23 сантиметра, достигнув 524 сантиметров. Ожидается, что к концу августа вода может подняться до 530-550 сантиметров.

    Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС из-за паводка на Амуре.

    Позже спасатели зафиксировали подтопление почти 270 дачных участков на островах вблизи города. Всего с начала года вода затопила свыше 14 тыс. жилых домов по всей России.

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    24 августа 2026, 07:33 • Новости дня
    Тайфун спровоцировал массовую эвакуацию на юге Китая

    Власти Китая эвакуировали 54 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Нарра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из опасных районов из-за наводнений, вызванных тайфуном «Нарра», передает Центральное телевидение Китая.

    В Гуанси-Чжуанском автономном районе спасательные службы вывезли в безопасные места 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений, передает РИА «Новости». Причиной бедствия стал 19-й по счету в 2026 году тайфун «Нарра».

    Ранее министерство водного хозяйства КНР ввело режим экстренного реагирования. Тропический циклон принес сильные ливни в провинции Гуандун и Хайнань, вызвав резкий подъем воды. В городских округах Фанчэнган и Чунцзо возникла серьезная угроза затопления целых населенных пунктов.

    По данным на вечер 23 августа, экстремальные осадки зафиксированы в 64 поселениях шести округов региона. На 15 гидрологических станциях, расположенных на десяти реках, уровень воды превысил критические отметки. Сейчас в пострадавших районах продолжается борьба со стихией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приближения тайфуна «Нарра» власти Китая отменили запуск космического зонда «Чанъэ-7».

    Ранее в августе разрушительный тайфун «Долфин» вынудил более миллиона жителей восточных регионов КНР покинуть свои дома.

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    24 августа 2026, 08:02 • Новости дня
    В Литве свыше 120 тыс. человек остались без света из-за бури

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураган и проливные дожди оставили в Литве десятки тысяч жителей без электроэнергии, сообщила представитель оператора распределительных сетей страны Раса Юодкене.

    Около 129 тыс. жителей Литвы продолжают оставаться без света после разрушительной бури, обрушившейся на страну 22 августа, пояснила Юодкене, передает ТАСС.

    Максимальное число отключений было зафиксировано вечером 22 августа, когда из-за сильного ветра и ливней без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей.

    К утру 23 августа этот показатель снизился до 219 тыс. Оператор распределительных сетей прогнозирует, что полное восстановление инфраструктуры займет около недели.

    Напомним, мощная буря привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества в Литве.

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в соседних Белоруссии и Польше.

    Месяцем ранее масштабные восстановительные работы после сильного грозового фронта развернулись в Ленинградской области.

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    25 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    У Тайваня произошло мощное землетрясение

    У острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Мария Иванова

    У острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, эпицентр которых залегал на глубине десяти километров.

    Сейсмическое событие произошло в акватории уезда Тайдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «25 августа в 15.00 (10.00 мск) в акватории уезда Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5», – сообщает канал CCTV.

    Очаг эпицентра располагался на глубине десяти километров. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Тайваня в июне 2025 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

    В апреле 2025 года на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в поселке Суао.

    Годом ранее самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 10 человек и травмам 1,1 тыс. жителей острова.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    25 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Мощная гроза обрушила крышу склада Amazon на юге Франции

    Из-за грозы на юге Франции пострадали десятки человек и сотни зданий

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная гроза на юге Франции привела к обрушению крыши логистического центра Amazon и массовым разрушениям в регионе.

    Крыша склада логистического центра Amazon обрушилась в коммуне Сен-Мартен-де-Кро из-за мощной грозы, передает ТАСС. Инцидент произошел в ночь на вторник.

    Площадь обрушения составила 50 кв. метров, что привело к частичному затоплению помещений. С объекта были экстренно эвакуированы 140 сотрудников. Общая площадь комплекса достигает 5,7 тыс. кв. метров, точный размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

    Стихия затронула южные и юго-западные регионы Франции, где скорость ветра достигала 37,5 метров в секунду. В коммуне Ла-Сьота ураган повредил крыши домов и обрушил строительные леса вокруг яхты в порту, а в Марселе зафиксированы подтопления.

    Непогода вызвала серьезные сбои в работе железнодорожного транспорта на юге страны, приведя к отмене и задержкам поездов. В департаменте Од смерч оставил без электричества около 2,8 тыс. домохозяйств, повредив порядка 300 домов и травмировав 39 человек, двое из которых госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе южные регионы Франции накрыли мощные грозы с рекордным количеством осадков.

    В середине июля жертвами сильной непогоды в стране стали два человека.

    В конце июня во время ураганного ветра молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.

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    25 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Очередь из 500 автомобилей образовалась у Крымского моста со стороны Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время ожидания проезда со стороны Керчи достигло двух часов из-за скопления порядка 500 транспортных средств перед пунктами досмотра.

    Масштабный затор зафиксирован на автоподходах к транспортному переходу через Керченский пролив, сообщается в оперативном канале профильного информационного центра, передает РИА «Новости». Движение затруднено на выезде с полуострова.

    «В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», – говорится в сообщении.

    Со стороны Тамани автомобильных заторов перед пунктами контроля не наблюдается. В целях безопасности на въездах с обеих сторон функционируют специальные посты проверки.

    Сейчас проезд по путепроводу открыт для легковых машин, а также автобусов и микроавтобусов. При этом движение электромобилей по мосту строго запрещено с ноября 2025 года.

    В июне движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали трижды за один день.

    В январе на автомобильных подходах к путепроводу образовалась очередь из 515 машин.

    В конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил о времени ожидания на пунктах пропуска.

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