«Газпром Арена» исключила проведение концерта Канье Уэста без договора

Tекст: Елизавета Шишкова

Представители стадиона сообщили, что проведение мероприятия невозможно, так как договор аренды площадки не был подписан, передает ТАСС.

«Концерт без подписанного договора состояться не может. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта», – подчеркнули в пресс-службе арены.

Между тем, организаторы из Say Agency заявили, что подготовка к выступлению 10 и 11 октября продолжается в штатном режиме. В агентстве отметили, что не получали информации от представителей стадиона и узнали о ситуации из СМИ. Организаторы призвали поклонников дождаться официальных заявлений и заверили, что даты концертов остаются открытыми на сайте артиста.

Юристы пояснили, что покупатели акционных билетов не смогут вернуть их по собственной инициативе, если концерт все же состоится. Возврат средств возможен только в случае отмены или переноса мероприятия, замены исполнителя, а также по уважительным причинам, таким как болезнь зрителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы гастролей американского рэпера Канье Уэста в России подтвердили получение артистом предоплаты.

Анонсы октябрьских выступлений исполнителя остались на сайте его мирового тура.

При этом руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора об аренде площадки.