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    25 августа 2026, 13:50 • Новости дня

    Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.

    «Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.

    «Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.

    По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.

    В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.

    Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.

    22 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин раскрыл попытки Киева спастись от ударов через посредников

    Путин: Киев через посредников хочет выйти из ситуации после российских ударов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти ищут способы выхода из кризиса через третьи стороны после российских ответных ударов за атаки на гражданскую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин.

    Киевский режим пытается выйти из сложившейся ситуации после ударов по гражданским объектам через посредников, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ответные действия России на очередную провокацию киевского режима являются для него, судя по всему, весьма чувствительными… Сегодня киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали», – сказал глава государства «Вестям».

    Путин также отметил, что в настоящее время преждевременно обсуждать положения, которые могли бы лечь в основу возможных мирных договоренностей по Украине. По его словам, поступающие России предложения носят характер зондажа по разным направлениям.

    «Мне бы сейчас не хотелось об этом говорить и в детали пускаться, потому что это такой зондаж по разным направлениям возможных договоренностей. Они так или иначе звучали и раньше, но теперь, в этой ситуации, подаются по-своему. Но забегать вперед и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договоренностей, пока преждевременно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России объяснил удары Киева по российской территории попыткой улучшить переговорные позиции.

    В ответ российская армия приступила к системным атакам на предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    На фоне этих событий глава государства отметил катастрофическое состояние ключевых отраслей украинской экономики.

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    22 августа 2026, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал экзотическими и неприемлемыми предложения по урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал экзотическими и неприемлемыми поступающие сейчас предложения по мирному урегулированию украинского кризиса.

    Путин назвал поступающие идеи по урегулированию конфликта на Украине неприемлемыми, передают «Вести».

    «Предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми», – заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Российский лидер подчеркнул готовность Москвы к мирным переговорам. Однако диалог возможен исключительно с учетом текущей ситуации и реалий, складывающихся на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл попытки украинских властей выйти из кризиса через посредников.

    Ранее глава государства допустил достижение целей специальной военной операции вооруженным путем при отказе Киева от переговоров.

    Помощник президента Юрий Ушаков опроверг обсуждение американского мирного плана из 28 пунктов на встрече в Абу-Даби.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    Путин: Вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вторую линию газопровода «Северный поток» планировали проложить через территорию Польши, но позднее было принято решение провести газопровод по дну Балтийского моря, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что вторую ветку газопровода «Северный поток» изначально планировали строить через польскую территорию, передают «Вести».

    По словам российского лидера, в республике уже подготовили необходимые сооружения для возведения второй линии. Однако позже маршрут решили изменить и провести газопровод по дну Балтийского моря.

    «У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши – «Ямал – Европа» – и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения. Но в конечном итоге мы приняли решение пройти второй линией по дну Балтийского моря с целью минимизации рисков», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Глава государства добавил, что Польша выступала против изменения маршрута. Отказ от сухопутного варианта лишал республику статуса транзитной страны и связанных с этим экономических выгод.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    В июне президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток – 2».

    Польские власти опасались потери транзитных доходов из-за строительства этого балтийского маршрута.

    Российская сторона неоднократно предлагала возобновить поставки энергоносителей в Европу по польскому трубопроводу «Ямал – Европа».

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    23 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин отметил позицию Польши к украинскому неонацизму

    Путин: Польша обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава обращает пристальное внимание на проявления неонацизма на Украине, несмотря на общую антироссийскую направленность своей политики, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, польское руководство, несмотря на известную русофобскую позицию, обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, передают «Вести».

    «Несмотря на известную русофобию в политике Польши, все-таки польские власти сегодня обращают серьезное внимание на фундаментальные основы сегодняшней украинской государственности. Имею в виду, прежде всего, идеологию неонацизма. Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли принципиальную позицию», – сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Ранее польские власти не пригласили украинскую сторону на масштабный военный парад в Варшаве.

    Президент Польши Кароль Навроцкий публично напомнил о преступлениях украинских националистов.

    Польские чиновники симметрично отказались от государственных наград Украины.

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    23 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин заявил о контроле ситуации с топливом

    Путин: Правительство должно держать ситуацию с топливом под контролем

    Путин заявил о контроле ситуации с топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос обеспечения страны горючим должен постоянно находиться под надзором кабинета министров, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем», – подчеркнул российский лидер, передают «Вести».

    Президент добавил, что накануне обсуждал эту тему с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам главы государства, пока решены не все сложности в данной сфере.

    «Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Председатель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специальная создана», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке напряженной.

    Накануне он поручил нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов горючим.

    Для оперативного мониторинга обстановки правительство сформировало специальный штаб.

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    22 августа 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин заявил о наращивании темпов наступления российских войск
    Путин заявил о наращивании темпов наступления российских войск
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные не только продолжают наступление, но и увеличивают его темп, сообщил президент Владимир Путин.

    «Наши войска не только продолжают наступление на всех направлениях, но и нарастили темпы движения вперед», – заявил глава государства в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы уверенно решают все поставленные задачи. Это необходимо для полного достижения целей специальной военной операции, добавил президент.

    «Вооруженные силы России уверенно решают задачи для достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин сообщил о непрерывном наступлении армии на линии фронта.

    Месяцем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об активном продвижении войск на всех участках линии соприкосновения.

    В начале июля Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР.

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    23 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»

    Путин: Мотивы позиции Туска по «Северным потокам» ясны

    Путин прокомментировал слова Туска о «Северных потоках»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал высказывания польского премьер-министра Дональда Туска о диверсиях на «Северном потоке».

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска относительно ситуации с газопроводами, передают «Вести». Путин подчеркнул, что хорошо понимает причины поведения польского руководства.

    «Вы знаете, я давно знаком с господином Туском, во время подготовки к строительству «Северного потока – 2» и во время самого строительства. Тогда господин Туск тоже был премьер-министром, и мне ясны мотивы такой позиции нынешнего правительства Польши. Мотивы простые очень – экономическая целесообразность», – заявил Путин.

    Ранее польский премьер попытался оправдать диверсию на газопроводах, отметив, что Германии не следует преследовать виновных в этом подрыве.

    Напомним, Туск поддержал исполнителей диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобный подход европейских политиков крайне странным.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила высказывания польского премьера.

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    22 августа 2026, 23:29 • Новости дня
    Военкор: Новую элиту из прошедших огонь ветеранов ничем не напугать

    Военкор Коц: На съезде ЕР я встретил столько друзей-единомышленников

    Tекст: Антон Антонов

    «Новая элита» из молодых ветеранов усилит депутатский корпус, этих людей ничем не напугать, заявил газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя XXIII съезд партии «Единая Россия».

    «Я почувствовал себя на этом съезде как дома. Это не фигура речи: в одном месте я встретил столько друзей-единомышленников, сколько за последние пять лет не встречал нигде. В основном это были люди с фронта – с Запорожского направления, из Донецка, из-под Купянска, из Луганска», – сказал Коц.

    Он отметил, что также на съезде было много новых лиц – финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», в котором он тоже участвовал и стал одним из победителей. По его словам, эти люди «совершенно органично вписались в этот круг, и у них есть четкое понимание, чего они хотят, идя в политику».

    «И военные, и новые лица из «Лидеров России» – это не дань моде, а реакция на слова президента о «новой элите». Эти люди точно не будут статистами, и государство от нахождения их во власти только выиграет», – заявил военкор.

    Коц подчеркнул, что «без тыла нет победы». Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже отдельно отметил это и поблагодарил тех, кто поддерживает бойцов и, несмотря на трудности, продолжает работать на своих местах.

    «Теперь их ряды усилят молодые ветераны: человека, прошедшего через огонь, уже ничем не напугать, а с такими людьми не победить невозможно», – сказал Коц. – «Мне кажется, это новый вектор, при котором

    «новая элита» будет иметь полное моральное право открыто говорить о том, о чем многие опытные депутаты не имеют даже приблизительного представления».

    «Эти люди поднимали российские флаги над освобожденными селами и городами, сделали наш триколор символом силы русского оружия. Если они уже достигли высот на военном поприще, то смогут принести большую пользу и в гражданской, социально-политической жизни. Здесь особенно важно отметить, что президент абсолютно уверен в этих людях, как и в том, что их присутствие усилит депутатский корпус», – подчеркнул военкор.

    Он отметил, что за полтора года «Единая Россия» приняла большое количество законодательных положений, которые помогают как ветеранам СВО, так и их семьям, а президент лично поддерживает партию и эти начинания. Коц также напомнил о Народной программе партии, каждый из которых касается, в том числе, ветеранов СВО.

    «Отдельный пункт посвящен безопасности, и здесь, как мне кажется, лучше всего могут проявить себя люди, которые знают запах пороха не по тирам и полигонам, а по линии боевого соприкосновения. Нельзя терять таких профессионалов: даже сняв форму, они могут приносить пользу Отечеству», – заявил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве прошел второй этап XXIII съезда партии, в работе которого приняли участие 3 тыс. делегатов со всей страны – герои СВО, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов и эксперты. На съезде была утверждена новая Народная программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

    В пленарном заседании принял участие президент Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость российской политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии, станут выражением общей воли миллионов людей, их стремления обеспечить суверенитет и безопасность России.

    «Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Государственную Думу. Она, как и все властные органы, должна быть готова твердо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей», – подчеркнул Путин.

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    23 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин отметил роль Ахмата Кадырова в мире на Северном Кавказе
    Путин отметил роль Ахмата Кадырова в мире на Северном Кавказе
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в котором высоко оценил его роль в возвращении мира на Северный Кавказ.

    Владимир Путин выступил с обращением, опубликованном на сайте Кремля, в котором подчеркнул историческую значимость деятельности первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

    «Сегодня, 23 августа, могло бы исполниться 75 лет Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской Республики, Герою России. Его имя навсегда вписано в историю страны, а в нашей памяти он останется человеком, чья сила духа и беззаветная любовь к своему народу смогли одолеть, победить зло, сделать шаг к возвращению мира на древнюю чеченскую землю», – сказал президент.

    По словам Владимира Путина, вера в будущее помогла чеченскому лидеру принять важнейшие решения в тяжелые годы. Главной целью политика было прекращение братоубийственного конфликта и создание надежного заслона международному терроризму.

    «Его позиция, основанная на глубокой внутренней убежденности, была однозначной: судьба Чечни неотделима от судьбы России. А его главной целью было не просто остановить братоубийственный конфликт, а покончить с ним навсегда, возродить Чечню, сберечь весь Северный Кавказ и поставить надежный заслон агрессии международного терроризма, которая поддерживалась и поощрялась из-за рубежа врагами многонационального народа России», – подчеркнул Путин.
    Президент отметил мужество первого главы республики, сумевшего повести за собой людей и нанести удар по экстремистской идеологии.

    Путин вспомнил встречи и разговоры с Ахматом Кадыровым. «Помню, как он объяснял, почему решил возглавить Чечню. Сегодня, говорил он, нужны люди, готовые отдать все, а если понадобится и жизнь, ради своего народа. К сожалению, эти слова оказались пророческими. Он и не успел многого из того, что задумал. И преступлению, подло, цинично совершенному в священный для нашей страны День Победы, нет ни прощения, ни забвения», – заявил президент.

    В завершение выступления российский лидер выразил уверенность, что Ахмат Кадыров гордился бы современным динамичным развитием региона и делами своего сына.

    Банк России выпустил памятные серебряные монеты к 75-летию со дня рождения Ахмата Кадырова.

    В апреле прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о данной на могиле отца кровной клятве.

    Летом 2024 года Владимир Путин посетил место захоронения первого чеченского президента в родовом селе Ахмат-Юрт.

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    22 августа 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал авантюрой планы Киева «победить Россию» за 40 дней

    Путин назвал авантюрой планы Киева победить Россию за 40 дней

    Путин назвал авантюрой планы Киева «победить Россию» за 40 дней
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ставка украинского руководства на массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре ради быстрого перелома в противостоянии не принесла ожидаемого преимущества, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства прокомментировал текущую ситуацию в противостоянии, передают «Вести».

    «Если говорить о том, что происходит сейчас, то это, конечно, результат очередной авантюры киевского режима и его западных кураторов, которые задумали нанести еще одно стратегическое поражение России, на этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике», – подчеркнул Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Президент также отметил, что никакого перелома в конфликте не произошло. По его словам, украинские власти и их иностранные покровители не смогли получить преимущества перед Москвой и никогда не смогут этого добиться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Президент Владимир Путин отметил пользу бравурных заявлений украинских властей для российской стороны.

    Ранее глава государства заявил о невозможности стратегического поражения страны.

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    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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    24 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам
    @ Public domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» девяти женщинам из восьми субъектов страны.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Высокой награды удостоены Нина Буравова из Самарской области, Анна Ветлугина из Свердловской области, Асият Дибирова из Дагестана. Также звание получили две жительницы Красноярского края – Юлия Докторук и Надежда Крутякова. В списке награжденных значатся Виктория Метансина из Ростовской области, Саяханум Османова из Липецкой области, Елена Родионова из Пермского края и Лариса Хуголь из Кузбасса.

    Кроме того, глава государства отметил орденом «Родительская слава» несколько многодетных семей из разных регионов страны.

    Звание «Мать-героиня» является одним из высших в России, оно дается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Награда сопровождается выплатой в размере 1 млн рублей. Орден «Родительская слава» вручается за воспитание семерых и более детей, одному из родителей выплачивается 500 тыс. рублей.

    В июне президент России вручил высшие знаки отличия родителям девяти больших семейств.

    В прошлом году депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных выплатах для матерей-героинь.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении ежемесячного обеспечения для удостоенных этого звания женщин.

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    22 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности ударов по инфраструктуре Украины
    Путин заявил об эффективности ударов по инфраструктуре Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Точечное поражение инфраструктурных объектов противника существенно осложняет логистику и работу оборонных предприятий, позитивно отражаясь на ходе специальной военной операции, отметил президент России.

    Президент Владимир Путин назвал удары Вооруженных сил РФ по украинской инфраструктуре эффективными и своевременными. По его словам, эти действия помогают бойцам решать поставленные перед ними боевые задачи.

    «Конечно, они эффективны, эти удары. Они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения», – заявил в интервью «Вестям» глава государства.

    Путин добавил, что такие удары нарушают возможности оборонно-промышленных предприятий противника совершенствовать оружие. Он подчеркнул, что этот процесс происходит при прямом участии западных спонсоров.

    «Это (удары ВС России) нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие», – отметил Путин.

    Президент добавил, что поражение объектов на Украине позитивно сказывается на ведении боевых действий и достижении военных результатов.

    «Безусловно, это самым прямым и позитивным с точки зрения достижения военных результатов (образом) сказывается на ведении боевых действий», – резюмировал глава государства.

    Напомним, на этой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил уничтожение станковых мощностей для производства крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разрушение транспортной инфраструктуры позволяет эффективно лишать противника полноценного тылового обеспечения.

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    24 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин вывел активы компании Canpack из-под временного управления

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отменил временное управление двух дочерних предприятий польско-американского производителя алюминиевой упаковки Canpack.

    Путин подписал соответствующий указ, передает ТАСС.

    «Признать утратившими силу: <…> указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. № 1012 «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302», – говорится в документе, подписанном президентом.

    Отмененный указ предполагал передачу 100% долей ООО «Кэн-пак» и «Кэн-пак – завод упаковки» под временное управление компании «Стальэлемент».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов.

    В прошлом году глава государства передал российские активы французской компании Air Liquide под временное управление отечественной структуры «М-Логистика».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отмену временного управления активами «Данона» соображениями целесообразности.

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