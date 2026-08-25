Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель

Военкор: Новую элиту из прошедших огонь ветеранов ничем не напугать

Военкор Коц: На съезде ЕР я встретил столько друзей-единомышленников

Tекст: Антон Антонов

«Я почувствовал себя на этом съезде как дома. Это не фигура речи: в одном месте я встретил столько друзей-единомышленников, сколько за последние пять лет не встречал нигде. В основном это были люди с фронта – с Запорожского направления, из Донецка, из-под Купянска, из Луганска», – сказал Коц.

Он отметил, что также на съезде было много новых лиц – финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», в котором он тоже участвовал и стал одним из победителей. По его словам, эти люди «совершенно органично вписались в этот круг, и у них есть четкое понимание, чего они хотят, идя в политику».

«И военные, и новые лица из «Лидеров России» – это не дань моде, а реакция на слова президента о «новой элите». Эти люди точно не будут статистами, и государство от нахождения их во власти только выиграет», – заявил военкор.

Коц подчеркнул, что «без тыла нет победы». Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже отдельно отметил это и поблагодарил тех, кто поддерживает бойцов и, несмотря на трудности, продолжает работать на своих местах.

«Теперь их ряды усилят молодые ветераны: человека, прошедшего через огонь, уже ничем не напугать, а с такими людьми не победить невозможно», – сказал Коц. – «Мне кажется, это новый вектор, при котором

«новая элита» будет иметь полное моральное право открыто говорить о том, о чем многие опытные депутаты не имеют даже приблизительного представления».

«Эти люди поднимали российские флаги над освобожденными селами и городами, сделали наш триколор символом силы русского оружия. Если они уже достигли высот на военном поприще, то смогут принести большую пользу и в гражданской, социально-политической жизни. Здесь особенно важно отметить, что президент абсолютно уверен в этих людях, как и в том, что их присутствие усилит депутатский корпус», – подчеркнул военкор.

Он отметил, что за полтора года «Единая Россия» приняла большое количество законодательных положений, которые помогают как ветеранам СВО, так и их семьям, а президент лично поддерживает партию и эти начинания. Коц также напомнил о Народной программе партии, каждый из которых касается, в том числе, ветеранов СВО.

«Отдельный пункт посвящен безопасности, и здесь, как мне кажется, лучше всего могут проявить себя люди, которые знают запах пороха не по тирам и полигонам, а по линии боевого соприкосновения. Нельзя терять таких профессионалов: даже сняв форму, они могут приносить пользу Отечеству», – заявил Коц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве прошел второй этап XXIII съезда партии, в работе которого приняли участие 3 тыс. делегатов со всей страны – герои СВО, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов и эксперты. На съезде была утверждена новая Народная программа, с которой партия пойдет на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

В пленарном заседании принял участие президент Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость российской политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии, станут выражением общей воли миллионов людей, их стремления обеспечить суверенитет и безопасность России.

«Этим выбором, доверием людей, которые сегодня сражаются и работают ради России, безусловно, нужно дорожить. И тем выше ответственность депутатов, которые будут избраны в сентябре в Государственную Думу. Она, как и все властные органы, должна быть готова твердо защищать интересы страны, служить народу, работать для людей», – подчеркнул Путин.