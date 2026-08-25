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    25 августа 2026, 13:45 • Новости дня

    «Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»

    На форуме в Тюмени представили способный перехватывать дроны аппарат «Упырь-ПВО»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый отечественный дрон «Упырь-ПВО» с четырьмя килограммами полезной нагрузки способен догонять и уничтожать вражеские беспилотники даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, отметил «Уралдронзавод».

    Перспективную модель беспилотника самолетного типа показали на форуме «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС. Создателем аппарата выступило предприятие «Уралдронзавод».

    «Упырь-ПВО» – это перспективная разработка. Компактный самолет позволяет догонять дроны противника и осуществлять сбитие», – рассказали представители компании на выставочном стенде.

    Согласно справочным материалам, аппарат способен эффективно выполнять задачи даже при активном воздействии вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Полезная нагрузка устройства составляет четыре килограмма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме предприятие представило новый беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета около 50 км.

    В начале августа генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате подрыва автомобиля.

    Зимой российские военные задействовали дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» на купянском и константиновском направлениях.

    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    24 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Норвегия подписала соглашение о покупке 20 финских бронетранспортеров Patria 6x6

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонное ведомство Норвегии пополнит свой арсенал 20 современными боевыми машинами Patria 6x6, способными перевозить до десяти бойцов.

    О заключении контракта сообщила пресс-служба финской оборонной компанией Patria, передает РИА «Новости».

    «Patria и Норвегия договорились о закупке 20 бронированных машин Patria 6x6 в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System», – говорится в официальном заявлении.

    Контракт включает поставку командно-штабных машин, запчастей и дистанционно управляемых боевых модулей. Финская сторона также обеспечит техническое обслуживание техники и обучение норвежских солдат. Первые поставки стартуют уже в текущем году.

    Представители компании добавили, что соглашение предусматривает возможность дополнительного приобретения еще 40 единиц техники.

    Программа CAVS, объединяющая усилия нескольких стран, включая Британию, Германию и Швецию, была запущена в 2020 году. Всего с начала реализации проекта заказано почти 2 тыс. бронетранспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года Финляндия решила дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6.

    В ноябре прошлого года Латвия передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.

    В феврале текущего года Норвегия выделила около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    25 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Марочко: ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные с освобождением Перше Травня в Сумской области вбили клин в оборону ВСУ и отодвинули противника от госграницы России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Дело в том, что наши военнослужащие с направления населенного пункта Елизаветовка продвинулись от государственной границы Российской Федерации на порядка на 1 км, вбив клин в оборонительную линию противника», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что теперь ВС России готовят себе плацдарм для дальнейшего продвижения как в западном, так и в южном направлениях от данного населенного пункта.

    Об освобождении Перше Травня Сумской области в Минобороны сообщили 24 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Российские военные нанесли удар по промышленным объектам в Сумах. «Северяне» разгромили штурм-группу ВСУ и взяли пленного в районе Садков.

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    25 августа 2026, 06:05 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучерове Яре

    Марочко: ВС России разгромили в Кучеров Яре укрепрайон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Кучерова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволило ликвидировать важные фортификационные сооружения ВСУ и прорвать оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Кучерове Яре были серьезные укрепрайоны противника, фортификационные сооружения, которые мы разбили. Здесь также есть ряд высот, которые позволяют контролировать довольно-таки обширный участок местности, так что освобождение Кучерова Яра очень важно для наших военнослужащих», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что контроль над данным районом предоставляет ВС России  оперативные возможности для дальнейшего наступления в славянско-краматорской агломерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили три населенных пункта. Минобороны сообщило, что ВС России заняли выгодные рубежи после освобождения Кучерова Яра. СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР.


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    25 августа 2026, 10:39 • Новости дня
    Уральские инженеры создали дрон-разрушитель зданий «Упырь-К»

    «Уралдронзавод» разработал БПЛА «Упырь-К» с дальностью 50 км

    Tекст: Мария Иванова

    На форуме «Патриоты России» в Тюмени представили новый беспилотник самолетного типа «Упырь-К», способный переносить боевую часть массой 12 кг.

    «Уралдронзавод» представил разработку на выставке народного оборонно-промышленного комплекса форума «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС.

    На предприятии рассказали, что главное отличие нового аппарата – подтвержденная дальность полета около 50 км от точки запуска.

    «Основное отличие «Упырь-К» – это дальность применения, которая на данный момент уже подтверждена и составляет около 50 км от запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части – это 12 кг, это довольно значительный вес, можно переносить мину тм – расширяется поражающий диапазон, возможно уничтожение целиком зданий», – рассказали на предприятии.

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что на выставке демонстрируются более 60 образцов вооружения и военной техники, созданных жителями Урала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в начале августа получил серьезные травмы при взрыве заминированного автомобиля. Пострадавшего создателя дрона «Упырь» после инцидента поместили в отделение реанимации.

    Ранее предприятие уже представило тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять функции атаки, минирования и разведки.

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    25 августа 2026, 05:11 • Новости дня
    Казачий атаман назвал российскую миссию в Приднестровье лучшей

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская миротворческая миссия в Приднестровье самая эффективная в мире благодаря многолетнему обеспечению безопасности граждан на обоих берегах Днестра, заявил атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игорь Небейголова.

    По его мнению, любые высказывания против миротворцев направлены исключительно на рост напряженности в регионе.

    «Миротворческая операция России на Днестре самая успешная в мире. Как я уже говорил, на протяжении трех десятилетий у нас сохраняется мир и безопасность простых граждан на обоих берегах Днестра», – приводит слова Небейголовы РИА «Новости».

    Российские силы находятся в зоне конфликта с 1992 года согласно соглашению о принципах мирного урегулирования. В 2026 году исполнилось 34 года с начала операции, в которой участвуют приднестровские, молдавские и украинские военные наблюдатели.

    При этом Кишинев продолжает настаивать на трансформации миссии в гражданскую и полном выводе Оперативной группы российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД назвал условием вывода войск существенные подвижки в приднестровском урегулировании. Посол Озеров назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья. Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию.

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    25 августа 2026, 11:14 • Новости дня
    В Германии нашли начиненный взрывчаткой беспилотник возле аэропорта

    Полиция Германии нашла третий беспилотник с гексогеном возле аэропорта Лейпцига

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник и взрывчатку недалеко от аэропорта Лейпцига, утверждает новостной портал Tagesschau, ссылаясь на совместное расследование телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung.

    Немецкие следователи продолжают расследование инцидентов в зоне безопасности грузовых авиаперевозок, передает РИА «Новости».

    Ранее новостной портал Tagesschau со ссылкой на совместное расследование телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung сообщил об обнаружении опасной находки. На месте работали криминалисты федерального ведомства уголовной полиции BKA.

    Издание отмечает: «Третий дрон, по данным из источников в органах безопасности, был найден вечером 14 августа на поле в Кабельскетале. Это община в районе Зале в земле Саксония-Анхальт, который непосредственно граничит с западной частью Лейпцигского аэропорта». На следующий день специалисты выявили там около 50 граммов гексогена.

    Пятого августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле уже находил беспилотник с неизвестным устройством. Тогда же грузовой борт компании DHL столкнулся в небе над воздушной гаванью с неопознанным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа полиция нашла первый беспилотник со взрывателем возле украинского грузового самолета.

    Немецкие следователи выявили на этом аппарате следы ДНК.

    Правоохранительные органы Германии заподозрили Киев в инсценировке данной атаки.

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    25 августа 2026, 06:33 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о тестировании психотропов на солдатах ВСУ

    Эксперт Киселев: Инструкторы кормят солдат ВСУ психотропами

    Tекст: Катерина Туманова

    Зарубежные инструкторы и психологи на полигонах Вооруженных сил Украины дают солдатам психотропные препараты для изучения их поведения в боевых условиях, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «И американцы, и присутствующие натовцы на полигонах подготовки на Украине, очень серьезно прорабатывают морально-психологическое состояние военнослужащих, изучают систему ведения боевых действий на СВО с применением психотропных препаратов, изучают методы психологического давления на каждого из военнослужащих», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что целые отряды специалистов из Европейского союза исследуют влияние конфликта и препаратов на украинских бойцов. По его словам, на территории Украины все еще функционируют натовские биолаборатории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики ВСУ переставали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ. Медик ВСУ из «полка смерти» делала солдатам ВСУ «отключающие страх» уколы. Посол по особым поручениям МИД Мирошник  сообщил о фактах введения неизвестных препаратов пленным солдатам.


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    25 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    На СВО начали испытывать новую станцию противодействия дронам «Поле-31»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейшая система защиты от беспилотников «Поле-31», подавляющая каналы спутниковой навигации на расстоянии до двух километров, поступила в зону СВО, сообщил официальный представитель компании-производителя НПО «Киловатт».

    Станция предназначено для подавления каналов спутниковой навигации ударных и разведывательных беспилотников, пояснил собеседник ТАСС.

    «Изделие предназначено для защиты объектов, автотранспорта, бронемашин и личного состава от ударных и разведывательных беспилотников, а также дронов камикадзе», – добавил он.

    Дальность действия установки составляет не менее двух километров. Устройство способно подавлять системы навигации GPS, Glonass, Beidou и Galileo. Диапазон рабочих частот варьируется от 1162 до 1300 МГц и от 1550 до 1630 МГц.

    Станция устанавливается на возвышенности для обеспечения надежной защиты военной инфраструктуры, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также предприятий топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Ростеха создали комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Разработчики НПО «Липтех» выпустили стационарные системы радиоэлектронной борьбы против тяжелых украинских дронов.

    В июне на стратегической трассе «Новороссия» военные развернули новые комплексы для подавления спутниковой связи.

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    25 августа 2026, 09:47 • Новости дня
    Кадровый голод замедлил производство оружия на Украине

    Bloomberg: Нехватка кадров ударила по производству оружия на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дефицит рабочих рук на Украине стал критическим препятствием для расширения производства вооружений, пишут информационные агентства.

    Недостаток квалифицированных кадров тормозит выпуск военной продукции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «По словам представителей отрасли, нехватка рабочей силы становится одним из главных препятствий для расширения производства украинского вооружения», – отмечается в публикации.

    Ситуация вынуждает некоторые предприятия искать нестандартные решения. Компании активно разыскивают специалистов пенсионного возраста, уговаривая их вернуться на рабочие места для поддержания объемов выпуска продукции.

    Ранее пленный украинский военнослужащий сообщил об острой нехватке кадров на оборонных заводах из-за мобилизации.

    Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинским подразделениям не хватает ракетного вооружения для систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как киевский режим стремится рассредоточить производство БПЛА за пределами страны из-за системных ударов ВС России.

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