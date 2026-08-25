Лантратова: Киевские мошенники прикрываются Российским Красным Крестом

По ее словам, украинские спецслужбы развернули «циничную информационную атаку», главной целью которой стал Российский Красный Крест, помогающий семьям участников спецоперации. «Киевский режим прикрывается именем Российского Красного Креста для обмана граждан», – заявила Лантратова в Telegram.
По ее информации, злоумышленники создали сайт-двойник, копирующий структуру официального ресурса РКК и транслирующий реальные новости для правдоподобия. На поддельном портале размещена анкета, где собирают конфиденциальные сведения: фамилию, имя, отчество военнослужащего, его подразделение, позывной, обстоятельства исчезновения, а также контакты родственников.
Кроме того, отмечается, что запущены Telegram-каналы-двойники. С оставившими контакты людьми связываются подставные лица и вымогают пожертвования через анонимные криптокошельки. Лантратова напомнила, что Российский Красный Крест не принимает переводы в криптовалюте и работает только по реквизитам, указанным на официальном сайте redcross.ru, призвав граждан внимательно проверять адреса сайтов и ориентироваться на официальные источники информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских соцсетях развернулась масштабная информационная кампания по дискредитации Российского Красного Креста и других структур, помогающих ветеранам СВО и семьям военнослужащих.
Аферисты под видом сотрудников Международного комитета Красного Креста обманывают родных пропавших без вести в ходе конфликта на Украине.
МВД предупредило о злоумышленниках, представляющихся военными корреспондентами и выманивающих информацию и деньги у родственников участников спецоперации.