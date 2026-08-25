  • Новость часаКобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    Отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины объяснили
    Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах
    25 августа 2026, 13:23 • Новости дня

    При пожаре на Амурском ГХК погиб гражданин Китая

    Tекст: Вера Басилая

    В результате возгорания на территории Амурского газохимического комплекса погиб гражданин Китая, а для помощи пострадавшим направлен специальный медицинский борт, сообщили на предприятии.

    Жертвой инцидента на промышленном объекте оказался гражданин Китая, передает РИА «Новости».

    Для оказания помощи пострадавшим в регион направят спецборт центра медицины катастроф. На его борту будут находиться ведущие специалисты НИИ имени Склифосовского и центра имени Вишневского.

    Ранее на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошел пожар.

    В результате этого возгорания травмы различной степени тяжести получили пять работников предприятия.

    24 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу после установления надежного перемирия на территорию Украины планируется ввести многонациональный военный контингент в рамках новых гарантий безопасности, говорится в заявлении сопредседателей «Коалиции желающих».

    «Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий», – говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Участники заседания планируют реализовать эти намерения в рамках широкого комплекса политически и юридически обязательных гарантий. Эти меры призваны обеспечить безопасность и процветание страны после вступления в силу режима прекращения огня.

    Точная численность предполагаемого контингента остается неизвестной. При этом сопредседатели коалиции призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий по существующей линии разделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

    Государства «коалиции желающих» подтвердили готовность направить свои контингенты в зону конфликта.

    Страны Запада связали размещение военных с обязательным получением разрешения от России.

    Комментарии (22)
    24 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек

    Ученые университета Гриффита назвали кормушки для птиц рассадниками гриппа H5N1

    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Кормушки для диких птиц могут становиться очагами распространения вируса птичьего гриппа H5N1, поскольку привлекают большое количество пернатых разных видов в одном месте. На фоне распространения инфекции они рекомендуют по возможности отказаться от подкормки птиц, а при сохранении этой практики соблюдать меры предосторожности.

    Как пишет The Conversation, вирус птичьего гриппа H5N1 уже привел к массовой гибели диких птиц и млекопитающих в разных странах. В Австралии в настоящее время вирус продолжает распространяться: недавно он стал причиной гибели более тысячи хохлатых крачек и был впервые обнаружен у материкового млекопитающего – длинноносого морского котика.

    По данным исследования Университет Гриффита, примерно половина австралийских домохозяйств подкармливает диких птиц, причем многие делают это ежедневно. Однако искусственная концентрация пернатых возле кормушек создает условия для передачи инфекций, которые в естественной среде встречались бы значительно реже.

    По мнению ученых, кормушки могут превращаться в своеобразные очаги передачи инфекции. Семена, мясные отходы и другие продукты привлекают к одному месту большое количество птиц разных видов. Если среди них оказывается зараженная особь, вирус получает больше возможностей для распространения.

    Опасность существует и для редких видов. В частности, заражение H5N1 может поставить под угрозу популяции находящихся под угрозой исчезновения птиц, включая оранжевобрюхого попугая.

    Вирус способен поражать не только птиц. Падальщики, в том числе опоссумы, лисы и вороны, могут заразиться при поедании туш инфицированных пернатых. Люди также могут подхватить H5N1 при тесном контакте с зараженными животными.

    Самым эффективным способом снизить риск распространения инфекции специалисты считают полный отказ от подкормки диких птиц. Исследования показывают, что большинство пернатых, посещающих кормушки, получают основную часть необходимых питательных веществ из естественных источников, включая насекомых и червей.

    Тем, кто не готов полностью отказаться от кормушек, рекомендуют давать птицам меньше еды, чтобы они не собирались большими группами, и отказаться от кормления с рук. Кроме того, кормушки и другие поверхности необходимо регулярно очищать с использованием бытовой химии.

    Специалисты также призывают не прикасаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим. При обнаружении таких животных рекомендуется держаться на безопасном расстоянии, не подпускать к ним домашних питомцев и сообщать о находке соответствующим службам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа. Вскоре правительство страны подтвердило первую локальную передачу высокопатогенного штамма H5 среди диких пернатых на материке. В начале августа опасный вирус поразил десятки особей дикой фауны в пяти различных штатах.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за начало мобилизации женщин в ряды украинской армии.

    Келлог выразил уверенность в необходимости отправки жительниц Украины на фронт наравне с мужчинами из-за их высоких боевых качеств, передает ТАСС.

    «Моя дочь была военной, закончила военную академию и воевала в Афганистане. Так что мой ответ на вопрос, надо ли мобилизовать женщин, – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин», – заявил американский политик.

    Келлог также добавил, что считает важным участие женской части общества в военной службе. По словам бывшего спецпосланника, он не видит в этом никаких проблем как на личном, так и на профессиональном уровне.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за идею призыва женщин.

    Российские силовые структуры сообщили о начале подготовки украинского населения к женской мобилизации.

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил отправку украинок на фронт ради спасения Европы.

    Комментарии (14)
    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

    Комментарии (6)
    24 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Под Одессой обрушился склад с зерном

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области произошло обрушение зернового склада, в результате которого под завалами оказались две женщины, одна из них погибла.

    Инцидент произошел в городе Рени, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    «В Рени Одесской области обрушился склад с зерном: под завалами оказались две женщины, одна из них погибла», – говорится в сообщении.

    Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские беспилотники поразили склады с вооружением в порту Рени.

    Ранее удары по дунайским портам приблизили полную изоляцию Украины.

    В начале августа массированная атака по Одесской области вывела из строя местную портовую инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

    Комментарии (2)
    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле, сообщила газета Bild со ссылкой на членов президиума партии ХДС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

    Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

    Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.

    Комментарии (6)
    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Мизулина об отмене концерта Уэста: Служу России
    Мизулина об отмене концерта Уэста: Служу России
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала отмену концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге короткой фразой «Служу России».

    «Служу России», – написала Мизулина в своем Telegram-канале, комментируя новость об отмене концерта американского артиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.

    Затем руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора об аренде площадки. Анонс выступления Уэста пропал с сайта площадки

    При этом анонсы октябрьских концертов исполнителя остались на официальном сайте его мирового тура.

    Комментарии (16)
    Главное
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии
    «Калашников» открыл завод по производству роботов в Подмосковье
    Представлен сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву