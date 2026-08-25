В Грузии у иностранцев изъяли 33 кг гашиша

Полиция Грузии задержала двух иностранцев с крупной партией наркотиков

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Грузии задержали двух граждан иностранного государства в Рустави по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, передает РИА «Новости». У злоумышленников изъяли крупную партию наркотиков.

«В результате комплексного полицейского мероприятия, проведенного сотрудниками центрального департамента криминальной полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом и распространением наркотиков, в Рустави по обвинению в наркопреступлении задержаны два гражданина иностранного государства», – сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии Давид Кикнадзе.

По оценке ведомства, стоимость изъятого гашиша на черном рынке превышает 2,3 млн долларов. Часть запрещенных веществ преступники прятали в автомобильных шинах прямо в квартире. Кроме того, из другого жилья и гостиничного номера правоохранители изъяли особо крупные партии кокаина, героина и метадона.

Следствие установило, что задержанные действовали сообща и планировали сбывать наркотики различными способами. За последние несколько дней в ходе масштабных рейдов в Тбилиси и регионах страны полиция задержала еще 24 человека за аналогичные преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года грузинские правоохранители задержали гражданина Ирана с крупной партией героина.

Летом того же года полиция Тбилиси арестовала двух россиян за незаконное приобретение запрещенных веществ.

В начале июня полицейские изъяли у двух других граждан России более семи литров жидкого кокаина.