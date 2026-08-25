Bloomberg: Volkswagen уволит до 140 тыс. сотрудников

Bloomberg: Автоконцерн Volkswagen сократит до 140 тыс. рабочих мест

Tекст: Мария Иванова

Массовые сокращения персонала в автомобильном концерне Volkswagen затронут до 140 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тыс. мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тыс. рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу», – отмечает агентство.

На этой неделе руководство проведет серию встреч с сотрудниками немецких предприятий. Генеральный директор Оливер Блюме сообщил о необходимости уменьшить производственные мощности в Европе более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

Глава компании пока не объявлял о закрытии конкретных площадок. При этом он предупредил, что немецкие заводы обходятся слишком дорого по сравнению с конкурентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле немецкие СМИ сообщили о планах Volkswagen сократить до 120 тыс. рабочих мест.

Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме анонсировал увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах компании к концу 2026 года.

В августе Федеральное статистическое бюро Германии зафиксировало падение численности работников в автомобильной промышленности страны до рекордно низкого уровня за последние два десятилетия.