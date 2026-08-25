Песков анонсировал встречу Путина губернатором Ставрополья Владимировым

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня состоится беседа президента с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что во вторник глава государства работает в Кремле, он продолжает заниматься региональной проблематикой, это входит в его постоянный рабочий график.

Кроме того, у президента в графике стоят встречи и совещания внутреннего характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент проводил открытую беседу с Владимировым.

На ней российский лидер поручал губернатору планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.