Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение

Tекст: Елизавета Шишкова

Уголовное дело против бывшего главы государства инициировано антикоррупционным ведомством, передает «Интерфакс».

Адвокат Арам Орбелян сообщил журналистам: «Обвинение связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства».

Защитник выразил серьезные сомнения в юридической обоснованности документа и наличии состава преступления. Он подчеркнул, что квалификация действий политика содержит фундаментальные правовые изъяны. Кочаряна задержали для представления в суд, где планировалось решить вопрос об аресте.

Позже экс-президента увезли в больницу прямо из здания ведомства из-за проблем со здоровьем. Кроме того, следствие направило в суд ходатайство об аресте старшего сына политика Седрака Кочаряна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители доставили бывшего президента Армении в Антикоррупционный комитет после серии обысков.

Представители ведомства провели массовые следственные мероприятия в рамках уголовного производства.

В июне Центральная избирательная комиссия одобрила начало судебного разбирательства в отношении политика из-за давних сделок с недвижимостью.