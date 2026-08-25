Лукашенко пошутил о политической составляющей при вручении Мантурову ордена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава белорусского государства вручил российскому гостю орден Дружбы Народов во Дворце Независимости, передает РИА «Новости».

Накануне в Минске пояснили, что решение о награждении принято за значительный личный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений и укрепление технологического суверенитета Союзного государства.

«В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс», – сказал Александр Лукашенко. Он в шутку добавил, что теперь российский вице-премьер никуда не денется и будет продвигать союзную повестку.

Президент Белоруссии также выразил благодарность за поддержку Минска в сфере автомобилестроения и совместного проекта самолета «Освей». В свою очередь, Денис Мантуров передал привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил высоких государственных наград Михаила Мишустина и Дениса Мантурова.

На недавней встрече на Валдае Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили повестку Союзного государства.

Российский лидер пригласил на эти переговоры председателя правительства России.