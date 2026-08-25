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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
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    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    В Армении задержан экс-президент Кочарян
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
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    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    25 августа 2026, 12:15 • Новости дня

    Лукашенко пошутил о политической составляющей при вручении Мантурову ордена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вручая орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову, пошутил, что в этом есть политическая составляющая и аванс.

    Глава белорусского государства вручил российскому гостю орден Дружбы Народов во Дворце Независимости, передает РИА «Новости».

    Накануне в Минске пояснили, что решение о награждении принято за значительный личный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений и укрепление технологического суверенитета Союзного государства.

    «В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс», – сказал Александр Лукашенко. Он в шутку добавил, что теперь российский вице-премьер никуда не денется и будет продвигать союзную повестку.

    Президент Белоруссии также выразил благодарность за поддержку Минска в сфере автомобилестроения и совместного проекта самолета «Освей». В свою очередь, Денис Мантуров передал привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоил высоких государственных наград Михаила Мишустина и Дениса Мантурова.

    На недавней встрече на Валдае Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили повестку Союзного государства.

    Российский лидер пригласил на эти переговоры председателя правительства России.

    24 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» откроют 12 новых школ для талантливых детей

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках Народной программы «Единой России» во всех федеральных округах появятся 12 новых школ для одаренных детей с поступлением на конкурсной основе, сообщил Герой России член высшего совета партии Владислав Головин.

    По словам Головина, во всех федеральных округах планируется запустить 12 новых школ для одаренных детей в рамках реализации обновленной Народной программы «Единой России», обучение будет доступно на конкурсной основе для школьников из разных регионов, передает ТАСС.

    «Особое внимание уделяется обеспечению доступности дополнительного образования для всех школьников страны», – рассказал член высшего совета партии Владислав Головин.

    Политик добавил, что молодежная политика будет строиться на принципе «бесшовного перехода» от учебы к работе. Для этого модернизируют систему образования и создадут современные центры, где теорию можно будет совмещать с практикой.

    Программа также включает развитие наставничества, поддержку начинающих специалистов, создание инфраструктуры для спорта и творчества, а также развитие волонтерства и молодежного предпринимательства. Отдельное внимание уделено школьным театрам, олимпиадному движению, студенческим клубам и бесплатным спортивным секциям.

    Президент России Владимир Путин поручил создать 12 передовых школ во всех федеральных округах.

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    24 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу после установления надежного перемирия на территорию Украины планируется ввести многонациональный военный контингент в рамках новых гарантий безопасности, говорится в заявлении сопредседателей «Коалиции желающих».

    «Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий», – говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Участники заседания планируют реализовать эти намерения в рамках широкого комплекса политически и юридически обязательных гарантий. Эти меры призваны обеспечить безопасность и процветание страны после вступления в силу режима прекращения огня.

    Точная численность предполагаемого контингента остается неизвестной. При этом сопредседатели коалиции призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий по существующей линии разделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

    Государства «коалиции желающих» подтвердили готовность направить свои контингенты в зону конфликта.

    Страны Запада связали размещение военных с обязательным получением разрешения от России.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Иностранные фигуристы убрали флаги ради победившего россиянина Лазарева

    Tекст: Ольга Иванова

    На этапе юниорского Гран-при в Китае спортсмены из России выиграли все золото, а зарубежные призеры поддержали российского чемпиона Льва Лазарева, отказавшись от демонстрации своей символики.

    Российские спортсмены триумфально выступили на этапе юниорского Гран-при в Китае, завоевав все золотые медали, передает РИА «Новости». Возвращение отечественных фигуристов на международную арену состоялось после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске в нейтральном статусе.

    Одним из победителей стал Лев Лазарев, выигравший соревнования в мужском одиночном катании. Накануне выступления фигурист перенес пищевое отравление, но смог достойно преодолеть трудности и занять первое место.

    На церемонии награждения произошел трогательный эпизод. Занявшие второе и третье места новозеландец Ли Яньхао и японец Даийя Эбихара убрали национальные флаги перед совместной фотографией в знак солидарности с российским победителем. Этот поступок вызвал широкую поддержку в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

    В июле организация одобрила заявку Льва Лазарева на участие в зарубежных стартах.

    Этот отечественный фигурист уверенно победил на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

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    24 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек

    Ученые университета Гриффита назвали кормушки для птиц рассадниками гриппа H5N1

    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Кормушки для диких птиц могут становиться очагами распространения вируса птичьего гриппа H5N1, поскольку привлекают большое количество пернатых разных видов в одном месте. На фоне распространения инфекции они рекомендуют по возможности отказаться от подкормки птиц, а при сохранении этой практики соблюдать меры предосторожности.

    Как пишет The Conversation, вирус птичьего гриппа H5N1 уже привел к массовой гибели диких птиц и млекопитающих в разных странах. В Австралии в настоящее время вирус продолжает распространяться: недавно он стал причиной гибели более тысячи хохлатых крачек и был впервые обнаружен у материкового млекопитающего – длинноносого морского котика.

    По данным исследования Университет Гриффита, примерно половина австралийских домохозяйств подкармливает диких птиц, причем многие делают это ежедневно. Однако искусственная концентрация пернатых возле кормушек создает условия для передачи инфекций, которые в естественной среде встречались бы значительно реже.

    По мнению ученых, кормушки могут превращаться в своеобразные очаги передачи инфекции. Семена, мясные отходы и другие продукты привлекают к одному месту большое количество птиц разных видов. Если среди них оказывается зараженная особь, вирус получает больше возможностей для распространения.

    Опасность существует и для редких видов. В частности, заражение H5N1 может поставить под угрозу популяции находящихся под угрозой исчезновения птиц, включая оранжевобрюхого попугая.

    Вирус способен поражать не только птиц. Падальщики, в том числе опоссумы, лисы и вороны, могут заразиться при поедании туш инфицированных пернатых. Люди также могут подхватить H5N1 при тесном контакте с зараженными животными.

    Самым эффективным способом снизить риск распространения инфекции специалисты считают полный отказ от подкормки диких птиц. Исследования показывают, что большинство пернатых, посещающих кормушки, получают основную часть необходимых питательных веществ из естественных источников, включая насекомых и червей.

    Тем, кто не готов полностью отказаться от кормушек, рекомендуют давать птицам меньше еды, чтобы они не собирались большими группами, и отказаться от кормления с рук. Кроме того, кормушки и другие поверхности необходимо регулярно очищать с использованием бытовой химии.

    Специалисты также призывают не прикасаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим. При обнаружении таких животных рекомендуется держаться на безопасном расстоянии, не подпускать к ним домашних питомцев и сообщать о находке соответствующим службам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа. Вскоре правительство страны подтвердило первую локальную передачу высокопатогенного штамма H5 среди диких пернатых на материке. В начале августа опасный вирус поразил десятки особей дикой фауны в пяти различных штатах.

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    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за начало мобилизации женщин в ряды украинской армии.

    Келлог выразил уверенность в необходимости отправки жительниц Украины на фронт наравне с мужчинами из-за их высоких боевых качеств, передает ТАСС.

    «Моя дочь была военной, закончила военную академию и воевала в Афганистане. Так что мой ответ на вопрос, надо ли мобилизовать женщин, – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин», – заявил американский политик.

    Келлог также добавил, что считает важным участие женской части общества в военной службе. По словам бывшего спецпосланника, он не видит в этом никаких проблем как на личном, так и на профессиональном уровне.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за идею призыва женщин.

    Российские силовые структуры сообщили о начале подготовки украинского населения к женской мобилизации.

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил отправку украинок на фронт ради спасения Европы.

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    24 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Под Одессой обрушился склад с зерном

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области произошло обрушение зернового склада, в результате которого под завалами оказались две женщины, одна из них погибла.

    Инцидент произошел в городе Рени, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    «В Рени Одесской области обрушился склад с зерном: под завалами оказались две женщины, одна из них погибла», – говорится в сообщении.

    Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские беспилотники поразили склады с вооружением в порту Рени.

    Ранее удары по дунайским портам приблизили полную изоляцию Украины.

    В начале августа массированная атака по Одесской области вывела из строя местную портовую инфраструктуру.

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

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    24 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    @ "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии, сообщили в компании.

    «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

    В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

    Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.

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    24 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны из-за поступающих угроз после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на ее арест.

    По словам детского омбудсмена, злоумышленники угрожали ее детям, а против нее самой планировались диверсии для сбора информации о президенте России, передают «Ведомости».

    «Я поняла, что в 123 странах мира меня могут арестовать, если я пересеку их границу, – и это произойдет, даже если ты туда не летишь, а, к примеру, самолет совершил экстренную посадку. <...> Несколько раз в разных регионах готовились диверсии, ловили каких-то людей», – подчеркнула Львова-Белова.

    В марте 2023 года Международный уголовный суд выписал ордер на арест Марии Львовой-Беловой.

    В прошлом году детский омбудсмен при посредничестве Катара помогла воссоединиться двум российским семьям.

    Ранее представители России и Украины провели очные переговоры по вопросу возвращения несовершеннолетних.

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