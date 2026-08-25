Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным

Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.