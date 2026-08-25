Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным

Мантуров заявил, что введение государственного управления для защиты заводов от террористических угроз не означает смены формы собственности. Он подчеркнул, что мера направлена исключительно на обеспечение безопасности, передает «Интерфакс».
«Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения – точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», – сказал он.
По словам политика, частные компании играют важнейшую роль в экономике страны. От их стабильного и бесперебойного функционирования зависит выпуск важнейшей для наших граждан продукции, развитие городов и благополучие их жителей.
«При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом», – заявил Мантуров.
Если профильные ведомства не находят отклика у руководства компаний, государство вынуждено брать контроль на себя. Это необходимо для предотвращения рисков в целых отраслях промышленности и оперативного восстановления работы производств.Президентский указ создает для этого правовую основу.
«Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», – подчеркнул Мантуров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.