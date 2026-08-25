США предложили обменять снятие санкций с Ирана на Ормузский пролив

Американская сторона передала соответствующую инициативу через посредников, сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.
Предложение включает отмену ограничений при условии открытия пролива и прекращения действий подконтрольных группировок в регионе.
Информацию иранскому руководству доставил главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир в ходе официального визита. Высокопоставленный военный также призвал возобновить работу над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.
При этом представитель Исламабада подчеркнул строгий нейтралитет своего государства. Пакистан не планирует занимать чью-либо позицию в текущем ближневосточном конфликте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах Вашингтона вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.
До этого американские чиновники готовили временное соглашение с Тегераном при посредничестве Омана.
Иранская сторона через пакистанских представителей потребовала от Соединенных Штатов финансовую компенсацию за разблокировку Ормузского пролива.