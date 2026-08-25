Путин сменил посла России в Ираке

Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры

Tекст: Денис Тельманов

Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.