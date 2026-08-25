Организаторы подтвердили предоплату за концерты Канье Уэста в России

Рэпер Канье Уэст получил предоплату за концерт в России

Tекст: Мария Иванова

Американский рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за выступления в России, сообщила РИА «Новости» владелец и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

«Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты», – подчеркнула она.

Ранее представители Say Agency заявляли, что музыкант приедет в страну и даст два концерта в Санкт-Петербурге. Выступления планировалось провести 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена».

Однако в понедельник администрация площадки сообщила, что не подписывала договоров об аренде для шоу американского рэпера. Из-за отсутствия соглашения концерты не смогут состояться на этой арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром Арена» опровергла информацию о подписании договора аренды стадиона для проведения концерта Канье Уэста.

Анонс выступлений американского рэпера при этом остался на официальном сайте его мирового тура.

Ранее самые доступные билеты на октябрьские концерты в Петербурге поклонники музыканта раскупили всего за пару часов после старта продаж.