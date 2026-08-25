Оплату цифровыми рублями анонсировали в «Магните» и «Азбуке вкуса»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В первый день осени ретейлер «Магнит» начнет принимать платежи в цифровых рублях во всех своих форматах, передает РИА «Новости».

Опция будет доступна также в магазинах «Азбука вкуса», «Дикси» и «Самбери».

Расплатиться можно через привычный QR-код Системы быстрых платежей на NFC-стикерах. Для проведения транзакции достаточно навести камеру смартфона на код и подтвердить операцию.

По закону крупные торговые сети с выручкой более 120 млн рублей обязаны принимать такие платежи с сентября. Постепенно эта обязанность распространится и на небольшие магазины.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon объявили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подтвердила готовность всех системно значимых банков к работе с новой валютой.

Представители Центробанка анонсировали полную отмену комиссий за операции с цифровым рублем для граждан.