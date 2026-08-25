Полиция Германии нашла третий беспилотник с гексогеном возле аэропорта Лейпцига

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие следователи продолжают расследование инцидентов в зоне безопасности грузовых авиаперевозок, передает РИА «Новости».

Ранее новостной портал Tagesschau со ссылкой на совместное расследование телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung сообщил об обнаружении опасной находки. На месте работали криминалисты федерального ведомства уголовной полиции BKA.

Издание отмечает: «Третий дрон, по данным из источников в органах безопасности, был найден вечером 14 августа на поле в Кабельскетале. Это община в районе Зале в земле Саксония-Анхальт, который непосредственно граничит с западной частью Лейпцигского аэропорта». На следующий день специалисты выявили там около 50 граммов гексогена.

Пятого августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле уже находил беспилотник с неизвестным устройством. Тогда же грузовой борт компании DHL столкнулся в небе над воздушной гаванью с неопознанным объектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа полиция нашла первый беспилотник со взрывателем возле украинского грузового самолета.

Немецкие следователи выявили на этом аппарате следы ДНК.

Правоохранительные органы Германии заподозрили Киев в инсценировке данной атаки.