Таможенники нашли в куртке у россиянки 116 редких ящериц из Красной книги

Калининградские таможенники нашли 116 ящериц в подкладке куртки пассажирки

Tекст: Мария Иванова

Инспекторы нашли рептилий в подкладке куртки во время таможенного досмотра на пункте пропуска «Мамоново-2», передает ТАСС.

Всего обнаружили 116 живых ящериц длиной от 10 до 15 сантиметров, животных рассадили по холщовым мешочкам по три-пять штук.

Сопроводительных документов на живой товар у женщины не было. Она объяснила, что везла ящериц в Германию за денежное вознаграждение.

Таможенная экспертиза установила, что задержанные рептилии относятся к виду ушастая круглоголовка, который занесен в Красную книгу России. В отношении россиянки возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ – сокрытие товаров от таможенного контроля.

Статья предусматривает штраф до трехкратной стоимости товаров, ставших предметом нарушения, с их возможной конфискацией. «Таможенники передали пресмыкающихся в местный центр помощи экзотическим животным», – сообщили в ведомстве.

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