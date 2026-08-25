  • Новость часаЭкс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение
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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    В Армении задержан экс-президент Кочарян
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    25 августа 2026, 10:57 • Новости дня

    В Цхинвале создали уникальный исторический маршрут с «оживающими» муралами

    В Цхинвале создали уникальный исторический маршрут с оживающими муралами

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Южной Осетии реализуется масштабный культурный проект «Цхинвал. Живая история», превращающий улицы города в интерактивный музей под открытым небом с использованием дополненной реальности.

    «Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посмотрели работы, созданные в рамках проекта «Цхинвал. Живая история», – написал в Telegram-канале врио руководителя Южной Осетии Марат Камболов.

    Проект «Цхинвал. Живая история» объединит созданные муралы в единый городской маршрут, Рядом с изображениями установят информационные таблички и предложат аудиогид на осетинском и русском языках. Благодаря технологиям дополненной реальности картины будут оживать на экранах смартфонов.

    «Мне особенно понравилось, насколько бережно художники подошли к этой работе», – отметил Камболов. Он подчеркнул, что перед началом создания муралов мастера тщательно изучали историю и культуру Осетии, а также общались с семьями авторов оригинальных произведений.

    В школе №3 над росписью «Триединство» по мотивам работы Шалвы Бедоева трудились сами ученики.

    Кроме того, в школе восстановили Музей боевой славы, пострадавший в августе 2008 года. В рамках программы «Победили вместе» обновили экспозицию и установили современное мультимедийное оборудование. Также на маршруте появился стилизованный автобус «Барс на маршруте» с осетинскими орнаментами и силуэтом горы Бурхох.

    «Мне вообще близка идея, когда история существует рядом с человеком – по дороге в школу, во дворе, на обычной городской улице. Когда ребенок может не только прочитать о ней в учебнике, но увидеть ее, услышать и даже принять участие в ее создании. Так она и остается живой», – отметил Камболов.

    Ранее Марат Камболов и Сергей Кириенко обсудили развитие городской среды Цхинвала.

    Благотворительная программа «Победили вместе!» восстановила десятки школьных экспозиций в республике.

    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

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    24 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны из-за поступающих угроз после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на ее арест.

    По словам детского омбудсмена, злоумышленники угрожали ее детям, а против нее самой планировались диверсии для сбора информации о президенте России, передают «Ведомости».

    «Я поняла, что в 123 странах мира меня могут арестовать, если я пересеку их границу, – и это произойдет, даже если ты туда не летишь, а, к примеру, самолет совершил экстренную посадку. <...> Несколько раз в разных регионах готовились диверсии, ловили каких-то людей», – подчеркнула Львова-Белова.

    В марте 2023 года Международный уголовный суд выписал ордер на арест Марии Львовой-Беловой.

    В прошлом году детский омбудсмен при посредничестве Катара помогла воссоединиться двум российским семьям.

    Ранее представители России и Украины провели очные переговоры по вопросу возвращения несовершеннолетних.

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    24 августа 2026, 21:22 • Новости дня
    Мантуров: Указ о временном управлении предприятиями будет применяться точечно
    Мантуров: Указ о временном управлении предприятиями будет применяться точечно
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о введении временного управления для защиты критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Мантуров заявил, что введение государственного управления для защиты заводов от террористических угроз не означает смены формы собственности. Он подчеркнул, что мера направлена исключительно на обеспечение безопасности, передает «Интерфакс».

    «Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения – точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», – сказал он.

    По словам политика, частные компании играют важнейшую роль в экономике страны. От их стабильного и бесперебойного функционирования зависит выпуск важнейшей для наших граждан продукции, развитие городов и благополучие их жителей.

    «При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом», – заявил Мантуров.

    Если профильные ведомства не находят отклика у руководства компаний, государство вынуждено брать контроль на себя. Это необходимо для предотвращения рисков в целых отраслях промышленности и оперативного восстановления работы производств.Президентский указ создает для этого правовую основу.

    «Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», – подчеркнул Мантуров.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    24 августа 2026, 23:10 • Новости дня
    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя: Украину превратили в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины незалежности Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была «доведена до ручки», – приводит слова дипломата постпредство России при ООН.

    Небензя указал на то, что при самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на «цивилизованность» и «демократичность», Украина была превращена в «концлагерь имени Зеленского».

    Он отметил, что в стране установлен полный запрет на инакомыслие и оппозицию, а людей, которые решились озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия «отправляют за решетку или уничтожают физически».

    Небензя напомнил и беспрецедентные гонения на каноническое православие, которые сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан.

    «Усиленно переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Святогорской лавре УПЦ убили монаха и ранили двух иноков. Политолог Скачко заявил, что Зеленский готовит население Украины к ужесточению «бусификации». МИД указал на то, что киевские власти превратили героизацию нацизма в государственную политику.

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    24 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: ВС России заняли выгодные рубежи после освобождения Кучерова Яра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятие под контроль населенного пункта Кучеров Яр обеспечило российским войскам тактическое преимущество для продолжения наступления на Добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Освобождение Кучерова Яра позволило подразделениям группировки войск «Центр» занять более выгодные рубежи для дальнейшего выполнения боевых задач на добропольском направлении СВО», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Успешную операцию провели бойцы 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащие при постоянной поддержке авиации преодолели открытые участки местности, скрытно вошли в поселок и вытеснили оттуда украинские силы.

    Напомним, российские подразделения зачистили от противника Кучеров Яр в ДНР.

    Несколькими днями ранее армия России освободила Матяшево и Николайполье.

    В начале августа командир 76-й дивизии ВДВ доложил о потере ВСУ более шести тысяч человек на добропольском направлении.

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    25 августа 2026, 08:35 • Новости дня
    Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года

    Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо

    Tекст: Вера Басилая

    Главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
    Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.
    «Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.

    Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.

    «Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.

    Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.

    Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Запада на защиту Южной Осетии проверкой на прочность.

    Медведев отметил результативность жестких переговоров с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

    Российский МИД призвал Тбилиси к подписанию соглашения о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом.

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    24 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гомельской области успешно прошла гуманитарная миссия по взаимному возвращению десяти российских и десяти украинских военнослужащих, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

    Механизм возвращения бойцов на родину задействовали по прямому поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Процедура взаимной передачи военнослужащих состоялась с неукоснительным соблюдением всех действующих норм международного гуманитарного права, позволив освобожденным гражданам вернуться домой.

    В результате достигнутых двусторонних договоренностей конфликтующие стороны успешно передали друг другу по десять человек, ранее находившихся в плену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на белорусско-украинской границе состоялась передача 15 мирных жителей.

    В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского. В начале того же месяца Министерство обороны России вернуло из украинского плена 185 военнослужащих.

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    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

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    24 августа 2026, 23:35 • Новости дня
    Обвиняемого в фейках об армии блогера Ремесло перевели в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвиняемого в распространении фейков о ВС России блогера Илью Ремесло вернули в следственный изолятор после прохождения психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

    «Илья Борисович возвращен в СИЗО №7», – заявил юрист ТАСС.

    Блогер Ремесло проходил в Институте имени Сербского стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ее блогеру назначили в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля правоохранители задержали Илью Ремесло в Петербурге. Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, с чем он не согласен

    Басманный суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, защита обжаловала данное решение. ФНС в августе заблокировала счета блогера Ремесло.


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    24 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван никогда не станет членом Европейского союза, но при этом надолго испортит отношения с Евразийским экономическим союзом, включая Москву, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС», – приводит ТАСС слова Медведева.

    По его мнению, решение армянского руководства связано с политическими амбициями и отступлением от национальных интересов страны. «Такова цена шизоидных амбиций нынешнего правителя маленькой страны, густо замешанных на предательстве национальных интересов, бабках Сороса и сатанинском преследовании Армянской апостольской церкви», – заявил зампред Совбеза России.

    В завершение Медведев использовал латинское выражение «Non mittite margaritas ante porcos», которое переводится как «не мечите бисер перед свиньями».

    «Впрочем, применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило – "Non mittite margaritas ante porcos"», – написал Медведев.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

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