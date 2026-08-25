В Цхинвале создали уникальный исторический маршрут с оживающими муралами

Tекст: Вера Басилая

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посмотрели работы, созданные в рамках проекта «Цхинвал. Живая история», – написал в Telegram-канале врио руководителя Южной Осетии Марат Камболов.

Проект «Цхинвал. Живая история» объединит созданные муралы в единый городской маршрут, Рядом с изображениями установят информационные таблички и предложат аудиогид на осетинском и русском языках. Благодаря технологиям дополненной реальности картины будут оживать на экранах смартфонов.

«Мне особенно понравилось, насколько бережно художники подошли к этой работе», – отметил Камболов. Он подчеркнул, что перед началом создания муралов мастера тщательно изучали историю и культуру Осетии, а также общались с семьями авторов оригинальных произведений.

В школе №3 над росписью «Триединство» по мотивам работы Шалвы Бедоева трудились сами ученики.

Кроме того, в школе восстановили Музей боевой славы, пострадавший в августе 2008 года. В рамках программы «Победили вместе» обновили экспозицию и установили современное мультимедийное оборудование. Также на маршруте появился стилизованный автобус «Барс на маршруте» с осетинскими орнаментами и силуэтом горы Бурхох.

«Мне вообще близка идея, когда история существует рядом с человеком – по дороге в школу, во дворе, на обычной городской улице. Когда ребенок может не только прочитать о ней в учебнике, но увидеть ее, услышать и даже принять участие в ее создании. Так она и остается живой», – отметил Камболов.

Ранее Марат Камболов и Сергей Кириенко обсудили развитие городской среды Цхинвала.

Благотворительная программа «Победили вместе!» восстановила десятки школьных экспозиций в республике.