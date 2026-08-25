У Тайваня произошло мощное землетрясение

У острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5

Tекст: Мария Иванова

Сейсмическое событие произошло в акватории уезда Тайдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«25 августа в 15.00 (10.00 мск) в акватории уезда Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5», – сообщает канал CCTV.

Очаг эпицентра располагался на глубине десяти километров. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Тайваня в июне 2025 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

В апреле 2025 года на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в поселке Суао.

Годом ранее самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 10 человек и травмам 1,1 тыс. жителей острова.