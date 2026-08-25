Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

Tекст: Вера Басилая

По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

«Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.