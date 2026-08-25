Уральские инженеры создали дрон-разрушитель зданий «Упырь-К»

«Уралдронзавод» разработал БПЛА «Упырь-К» с дальностью 50 км

Tекст: Мария Иванова

«Уралдронзавод» представил разработку на выставке народного оборонно-промышленного комплекса форума «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС.

На предприятии рассказали, что главное отличие нового аппарата – подтвержденная дальность полета около 50 км от точки запуска.

«Основное отличие «Упырь-К» – это дальность применения, которая на данный момент уже подтверждена и составляет около 50 км от запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части – это 12 кг, это довольно значительный вес, можно переносить мину тм – расширяется поражающий диапазон, возможно уничтожение целиком зданий», – рассказали на предприятии.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что на выставке демонстрируются более 60 образцов вооружения и военной техники, созданных жителями Урала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в начале августа получил серьезные травмы при взрыве заминированного автомобиля. Пострадавшего создателя дрона «Упырь» после инцидента поместили в отделение реанимации.

Ранее предприятие уже представило тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять функции атаки, минирования и разведки.