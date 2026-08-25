Биткойн и Ethereum пошли в рост

Биткойн подорожал на 4,13%, Ethereum вырос почти на 2%

Tекст: Мария Иванова

Курс биткойна к 10.10 мск поднялся на 4,13% и достиг 80,756 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки Binance, передает ТАСС.

Ethereum за тот же период подорожал на 1,89%, до 2,508 тыс. долларов.

По данным Coinmarketcap на 25 августа, общая капитализация криптовалютного рынка составляет 2,71 трлн долларов. На биткойн приходится 1,62 трлн долларов, или 59,9% рынка, на Ethereum – 302,52 млрд долларов, или 11,2%.

Площадка Coinglass сообщает, что за сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 96 тыс. трейдеров на общую сумму 647,91 млн долларов. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн: 191,31 млн долларов – на длинные позиции, 456,61 млн долларов – на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на бирже Bitget в паре BTCUSDT_UMCBL и составил 103,54 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость биткоина впервые с весны 2026 года поднималась до 80 тыс. долларов во время вечерних торгов на бирже Binance.

Ранее биткойн и Ethereum продемонстрировали заметное снижение, из-за которого мировые криптобиржи ликвидировали позиции трейдеров на сумму свыше 604 млн долларов.

Курс биткоина также превышал отметку в 80 тыс. долларов в начале мая, показав тогда суточный рост на 2,7%.